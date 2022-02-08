名家論壇》黃至堯／「利他思維」你有嗎？

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這幾年基金會在江董事長及全體董事帶領下，舉辦了不下百場公益課程。在新北教育局、救國團、大專院校及高中校長老師們的指導下，我們用心規劃了【影響力講堂，職涯領航員，學涯領航員、偏鄉教育、孵化項目】得到來自各方的好評與肯定。尤其在寒暑假的公益課程，報名情況基本都是「秒殺」！
疫情下大部分課程從線下搬到線上，沒有場地與空間的限制，大大增加了同學的參與度。以我本身的線上分享為例，有來自上海、廣州、北京、香港、台灣、美國各地學員參與。上週在台北舉辦的【學涯領航員】冬令營課程也有來自30多間高中學生一同在線參與！在在都顯示線上學習跨地域的便利性。
前兩天，江董事長告訴我莊小姐將向基金會再次捐款，金額高達700萬元，同仁高興的不只是捐款更是對團隊日以繼夜努力付出最好的肯定。捐款將用於發展公益教育，幫助更多年輕學子認識自己、提前找到方向，為未來進入職場做好準備提升競爭力。帶著莊小姐跟江董事長的期許我有信心，影響力基金會一定能夠在大家的支持下越做越好。
文末推薦大家我很喜歡的一本書《Give and Take》作者是華頓商學院終身教授 Adam Grant。他研究成功企業家行為動機，得到以下結論。1.給予者：樂於分享；2.索取者：只在乎自身利益；3.互利者：公平來往。強調未來是「分享和合作」時代，成功關鍵在「謙遜和柔軟」。「利他主義」才是最後贏家，能夠為團隊帶來穩定持久力量，最終走向成功的企業家，多是1.「給予者」。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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