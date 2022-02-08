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名家論壇》黃至堯／「利他思維」你有嗎？

▲現代經濟學之父亞當斯密認為，人從利己出發，卻是通過利他達到利己目的。（示意圖／取自unsplash）
▲現代經濟學之父亞當斯密認為，人從利己出發，卻是通過利他達到利己目的。（示意圖／取自unsplash）

文/黃至堯

2022-02-08 21:54:46

90% 的人擁有利己思維，只有 10% 擁有利他思維。現代經濟學之父亞當斯密認為，人從利己出發，卻是通過利他達到利己目的。稻盛和夫則認為：「人人都想賺錢，慾望雖是商業活動的原動力，但不可停留在利己，要把私慾提升到公益『大欲』。利他的精神最終會擴大自己的利益。」也許這就是稻盛和夫創造出三個世界五百強企業的緣由！

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第一次見到莊小姐是在基金會募款餐會，當天他穿了一席深色套裝簡單俐落，為人十分謙和跟團隊大小朋友一一打招呼。對於基金會大大小小的公益課程，莊小姐給予了諸多肯定。他說：「教育是一輩子的事，江董事長有心成立基金會，我一定會盡我所能的支持。」當天我在台上報告年度計畫，她臨走前特別告訴我有任何需要隨時聯繫。

這幾年基金會在江董事長及全體董事帶領下，舉辦了不下百場公益課程。在新北教育局、救國團、大專院校及高中校長老師們的指導下，我們用心規劃了【影響力講堂，職涯領航員，學涯領航員、偏鄉教育、孵化項目】得到來自各方的好評與肯定。尤其在寒暑假的公益課程，報名情況基本都是「秒殺」！

疫情下大部分課程從線下搬到線上，沒有場地與空間的限制，大大增加了同學的參與度。以我本身的線上分享為例，有來自上海、廣州、北京、香港、台灣、美國各地學員參與。上週在台北舉辦的【學涯領航員】冬令營課程也有來自30多間高中學生一同在線參與！在在都顯示線上學習跨地域的便利性。

前兩天，江董事長告訴我莊小姐將向基金會再次捐款，金額高達700萬元，同仁高興的不只是捐款更是對團隊日以繼夜努力付出最好的肯定。捐款將用於發展公益教育，幫助更多年輕學子認識自己、提前找到方向，為未來進入職場做好準備提升競爭力。帶著莊小姐跟江董事長的期許我有信心，影響力基金會一定能夠在大家的支持下越做越好。

文末推薦大家我很喜歡的一本書《Give and Take》作者是華頓商學院終身教授 Adam Grant。他研究成功企業家行為動機，得到以下結論。1.給予者：樂於分享；2.索取者：只在乎自身利益；3.互利者：公平來往。強調未來是「分享和合作」時代，成功關鍵在「謙遜和柔軟」。「利他主義」才是最後贏家，能夠為團隊帶來穩定持久力量，最終走向成功的企業家，多是1.「給予者」。


●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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