奧斯卡入圍名單！蜘蛛人爭影帝　台灣女婿、演員搶國際片

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「台灣女婿」巴沃邱寧多傑曾說：「台灣是我第二個家，也是《不丹是教室》第二故鄉。其實電影整個後期製作都是在台灣完成，理所當然，我作品的第一個上映地，就選在擁有熱情觀眾的寶島台灣。」
日本電影《在車上》此次入圍多項，包含「最佳國際影片」、「最佳導演」、「最佳改編劇本」以及「最佳影片」等。由日本男星西島秀俊飾演主人翁家福悠介，三浦透子飾演駕駛美沙紀，另外包括日本女星霧島麗香飾演擁有神祕氣質的妻子家福音、岡田將生演出輕率的當紅演員高槻耕史，以及韓國演員朴有林、台灣演員袁子芸等跨國陣容，讓人倍受期待。《寄生上流》導演奉俊昊更盛讚：「《在車上》證明濱口龍介已是實至名歸的大師導演。」
第94屆奧斯卡金像獎重要入圍名單：
最佳影片
《Belfast》
《樂動心旋律》
《千萬別抬頭》
《在車上》
《沙丘》
《王者理查》
《甘草比薩》
《夜路》
《西城故事》
《失去的女兒》
最佳導演
《Belfast》肯尼斯布萊納
《在車上》濱口龍介
《甘草比薩》保羅托馬斯安德森
《西城故事》史蒂芬史匹柏
《犬山記》珍康萍
最佳男主角
《成為里卡多之路》哈維爾巴登
《犬山記》班尼迪克康柏拜區
《倒數時刻》安德魯加菲爾德
《王者理查》威爾史密斯
《馬克白》丹佐華盛頓
最佳女主角
《神聖電視台》潔西卡雀絲坦
《成為里卡多之路》妮可基嫚
《史賓賽》克莉絲汀史都華
《失去的女兒》奧莉薇亞柯爾曼
《平行母親》潘妮洛普克魯茲
最佳男配角
《犬山記》傑西普萊蒙
《Belfast》希朗漢德
《樂動心旋律》特洛伊科特蘇爾
《成為里卡多之路》J·K·西蒙斯
《犬山記》寇迪史密麥克菲
最佳女配角
《失去的女兒》潔西伯克利
《西城故事》亞莉安娜狄波斯
《Belfast》茱蒂丹契
《犬山記》克絲汀鄧斯特
《王者理查》安潔紐艾莉絲
最佳國際影片獎
《在車上》
《漂浪人生》
《上帝之手》
《不丹是教室》
《世界上最爛的人》
最佳改編劇本
《犬山記》
《沙丘》
《樂動心旋律》
《失去的女兒》
《在車上》
最佳原創劇本
《Belfast》
《千萬別抬頭》
《甘草比薩》
《世界上最爛的人》
《王者理查》
最佳剪輯
《千萬別抬頭》
《沙丘》
《王者理查》
《犬山記》
《倒數時刻》