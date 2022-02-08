足球／2022世界盃前哨戰 「超人力霸王」威能加持
任何時代都有屬於自己的超級英雄！無論是守護世界和平的超能力者，或是身邊日行一善的你我，「英雄」是每個世代面對挑戰時很重要的情緒出口。來自日本的超人氣特攝作品《超人力霸王》，在橫跨多個世代的臺灣人心中，必定佔有一席之地，將巨大英雄對戰怪獸的史詩情節，發揮得淋漓盡致，即使距離1966年推出首部電視影集已過半世紀，放到今日亦毫不過時，持續深受大家的喜愛。
記者吳政紘/綜合報導
2022-02-08 22:29:07
適逢四年一度的足球世界盃，也是世界盃再度重回亞洲舉辦，為響應足球運動提倡的社會多樣性與治癒兒童情商問題之理念，「UCA奧特創藝」攜手「木棉花」，把足球結合同樣蘊含多元意義的《超人力霸王》，於2022年2月9日寒假期間在「臺北市兒童新樂園」舉辦【超人力霸王親子足球保衛戰】！
【超人力霸王親子足球保衛戰】為《超人力霸王》在全球首創的親子實境互動，結合《超人力霸王》原著精神，有別眾多類似活動，更注重親子間在足球場上的體驗樂趣，爸爸媽媽將帶著自己的孩子，共同披上《超人力霸王》限量戰袍，在精心設計的足球場上，扮演《超人力霸王》的特利卡、傑特Z、傑洛，攜手過三關、挑戰球門前的宇宙邪惡勢力。
不僅如此，參加活動的活動還包括各項《超人力霸王》獨家全球紀念品，讓每個參與活動的家庭及觀賽親友，能一起享受《超人力霸王》的獨特魅力喔。