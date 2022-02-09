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「莫粉」別錯過！第22期疫苗10時開放預約　情人節開打

▲第22期預約接種疫苗追加劑在今（9）日上午10時起可進入1922預約平台中預約。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲第22期預約接種疫苗追加劑在今（9）日上午10時起可進入1922預約平台中預約。（圖／新北市政府衛生局提供）

編輯中心／綜合報導

2022-02-09 07:43:08

第22期疫苗在今（9）日上午10時開放預約，中央流行疫情指揮中心表示，此次可供應量共計154萬8233劑，在2021年11月28日前已接種2劑、滿18歲的符合預約資格者，共有727萬499人。發言人莊人祥說，這期也將會提供上個月到貨的莫德納疫苗，提供81萬6728劑。

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指揮中心日前宣布，第22期預約接種疫苗追加劑在9日上午10時至11日中午12時，分三階段開放預約，凡在2021年11月28日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾（即2004/2/20(含)前出生），可預約接種疫苗追加劑。

有關預約分流時程，指揮中心表示，65歲以上在2月9日上午10時至2月11日中午12時；50歲至64歲在2月9日中午12時至2月11日中午12時；18歲至49歲在2月9日下午2時至2月11日中午12時。

▲第22期預約接種疫苗追加劑在9日上午10時開放預約。（圖／指揮中心）
▲第22期預約接種疫苗追加劑在9日上午10時開放預約。（圖／指揮中心）
各廠牌疫苗供應量分別是AZ有2萬7108劑、BNT有58萬7922劑、莫德納有81萬6728劑、高端有11萬6475劑。

指揮中心指出，預約平台第22期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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