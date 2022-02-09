台1線車禍！小黃司機下匝道撞分隔島「整台車180度翻覆」
今（9）日清晨5時許，一輛計程車在行經台1線高架道路準備下中興北街匝道口時，不慎撞上分隔島後整台車翻覆，在後方的2名機車騎士因閃避不及受到波及，僅有輕傷無生命危險，而車上乘客因受困無法下車，在警消獲報動場後，動用救助器材才脫困，肇事的黃姓司機經酒測後排除酒駕情事，現場一度封閉車道進行管制，不過已於6時38分恢復全線通行。
編輯中心／綜合報導
2022-02-09 11:16:46
這起事故發生在今日清晨5時許，據了解，黃姓計程車司機在台北市松山區載1名客人，欲前往新北新莊，就在行經台1線高架道路，準備開下中興北街匝道口時，不慎撞上路中分隔島，於橋面下中興北街匝道口處整台車翻轉180度「四輪朝天」，後面兩台機車騎士也因閃避不及追撞。
警消在獲報後，立即指派交通分隊及二重所等警力到場處理，並提醒到場處理同仁注意落實相關防疫措施，事故現場依規定測繪記錄，並將受困在計程車內的乘客救出，駕駛和乘客並無大礙，後方機車騎士有多處受傷、意識清楚，送往署立台北醫院救治，無生命危險。
警方於現場進行採證，並對計程車黃姓駕駛酒測，酒測值為0，詳細肇事原因還有待釐清，另因計程車需進行吊掛作業，現場進行交通管制、封閉一線車道，車流一度壅塞，不過稍早已於6時38分恢復暢通，可正常下匝道。（編輯：林莞茜）