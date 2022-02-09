明金成51歲才當爸！砸錢拼「10次試管」 獲龍鳳胎卻驟逝
導演兼演員明金成8日晚間因心肌梗塞驟逝，享年51歲，消息震驚各界。過去曾經是螢光幕前演員的他，到近年來重心擺放在幕後製作，執導過多部戲劇、電影作品，令人感到遺憾的是，47歲才結婚的明金成，過去為了求子，找過無數偏方，甚至砸下重金做了10次試管嬰兒，終於在上月20日喜獲龍鳳胎兒女，沒想到就此天人永隔。
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 09:00:59｜2022-02-09 09:08:06
明金成在談過兩段情史之後，於2017年和圈外女友Patty登記結婚，和妻子都喜歡小孩的他求子心切，不僅到廟裡拜神求佛，也花錢做試管嬰兒，妻子在過程中非常辛苦，一共取卵5次、植入胚胎10次，求子過程困難到一般人根本無法想像。
而在去年5月初，明金成與老婆Patty終於求子成功，且還是龍鳳胎，當時明金成向媒體透露「懷孕是女生把母性發揮都最大的極限的時候，很多女生事後再想起懷孕都是很美好的」，與妻子渴望有小孩的心情溢於言表。
時至今年1月20日，老婆Patty終於產下龍鳳胎兒女，一家人在月子中心開心合影，明金成也在臉書分享喜悅，甚至在除夕夜當天發文「人生第一次的溫暖年夜飯」、「家人在哪裡，哪裡就是家」等等，沒想到卻傳來噩耗，徒留19天大的兒女以及老婆，令人感到相當不捨。（編輯：張嘉哲）