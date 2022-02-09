馬英九籲福食再公投 莊競程怒批：義和團操弄政治對立
行政院昨（8）日宣佈解除日本福島5縣食品進口管制，前總統馬英九辦公室指出，蔡政在食安議題上，並未真正優先考量國人權益，政府有意開放日本福島5縣食品進口，應該再公投一次，引發論戰。民進黨立委莊競程對此表示，自己感到生氣，此事應該相信科學檢驗，拒絕政治口水，莊也批評馬英九「夠了吧，鬧歸剛欸」；民進黨立委郭國文也說，如果在野黨能用理性的角度來面對，就會發現政府根本不會進口核食，而在嚴格的條件下，讓福食進口是再合理不過的作為。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-09 09:50:53
馬辦指出，2018年「反核食公投」，台灣民意已經明確拒絕日本核食進口，馬英九2年前也說過，政府必須尊重民意，如果政府有意開放日本福島5縣食品進口，應該再公投一次。此言一出引發論戰，莊競程對此表示，台灣開放福島食品進口，不僅是國際趨勢，也是有科學檢驗標準作為依據，國民黨難道是義和團，只想操弄政治對立？
莊競程說，每一次當台灣要走向國際，與世界夥伴深化關係，就會看到國民黨出來扯後腿。去年底的四大公投還沒學到教訓？「夠了吧，鬧歸剛欸」。
郭國文則說，歷經了10年，感謝在行政單位的努力下，透過三原則、三配套，讓福島等五縣市食品解禁。也感謝總統蔡英文處理了馬英九時代無法解決的問題。相信這對國家、對政黨、對人民都是好事。
郭國文說，在比國際標準更嚴格的規範下，讓沒有食安問題的日本食品進口，是台灣在和世界接軌的路上，所踏出的重要一步。至於硬要把符合標準的食品貼上核食的標籤，甚至把開放福食跟反核能，兩個不相干的事湊在一起，根本是借題發揮。
郭國文強調，如果在野黨能用理性的角度來面對，就會發現政府根本不會進口核食，而在嚴格的條件下，讓福食進口是再合理不過的作為。