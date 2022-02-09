板橋確診一家四口「北市足跡」曝 連三天到麥當勞吃早餐
中央流行疫情指揮中心8日公布的新北確診個案，為板橋一家四口，台北市政府稍早公布兩姐妹案19353、案19355在北市的7處足跡，期間為2/3至2/7。
編輯中心／綜合報導
2022-02-09 10:24:39
台北市政府公布昨日新增個案案19353、案19355在台北市公共場所足跡，他們曾在2/3、2/4、2/5連續三天到過麥當勞長春店以及7-11松盛門市，2/7則到全家則到全家長通店，期間還搭乘台北捷運板南線、松山新店線、淡水信義線，到過江子翠站、西門站、松江南京站、台北車站、象山站。
台北市政府提醒，曾出入相關場所者場所者，請於足跡重疊次日14天進行自我健康檢測，期間若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請立即就近進行採檢，不可搭乘大眾交通工具，並請配戴醫用口罩就醫。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。