索馬利蘭外長訪台　外交部升國旗「準友邦」規格迎接

索馬利蘭外交長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）率多位部長級的官員，於昨日晚間抵台訪問，為了迎接索國外長率團訪台，外交部已在大門前升起索國國旗與中華民國國旗並列，形同索馬利蘭是「準友邦」地位。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-09 10:53:07｜2022-02-09 11:26:22
瑞格薩8日到12日訪台期間將晉見總統蔡英文，並會晤外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、行政院農業委員會主任委員陳吉仲等人。外交部也將於11日上午舉行國際記者會。
我國與索馬利蘭於2020年同意以「臺灣代表處」（Taiwan Representative Office）與「索馬利蘭代表處」（Somaliland Representative Office）的名稱互設官方代表機構。台灣承認索馬利蘭為獨立國家，但兩國未建交，外交部為迎接索國訪台團，已在大門前升起索國國旗與中華民國國旗並列。依照慣例，友邦代表訪問時才會升起該國國旗，可見我國視索馬利蘭為準友邦地位。
外交部透過新聞稿表示，瑞格薩此行是2021年9月出任外長以來首度訪問台灣，深具意義。索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權；台索兩國2020年互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上，持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作交流密切。