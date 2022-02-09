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明金成疑心肌梗塞驟逝！死亡率高達50%　8大族群風險高

▲導演明金成傳出因心肌梗塞驟逝，享年52歲。（圖／翻攝臉書）
▲導演明金成傳出因心肌梗塞驟逝，享年52歲。（圖／翻攝臉書）

記者劉雅文／台北報導

2022-02-09 10:34:39｜2022-02-09 10:44:47

導演明金成傳出驟逝消息，根據了解，昨晚他還在產後護理之家陪老婆坐月子，卻突然身體不適，緊急送醫急救後仍宣告不治，享年52歲，死因疑是心肌梗塞，但確切仍待檢察官相驗。大千醫院心臟血管外科醫師楊智鈞指出，心肌梗塞的黃金救治期僅有5分鐘，一般急性心肌梗塞死亡率高達50%，且多數病患沒辦法撐到送醫急救就已經死亡，即便順利送院搶救到，也有20％到30％的死亡率，民眾如果目擊心肌梗塞倒地的患者，必須馬上以CPR、AED(自動體外心臟電擊去顫器)搶救。

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台大醫院醫院心臟內科主治醫師王宗道也分析，心肌梗塞有八大高風險族群，其中包含高齡者、50歲以上的男性以及55歲以上的女性、三高族群（血壓、血脂、血糖）、 抽菸、肥胖、有家族病史等，其中如果八項有三項達標，就被視為中高風險族群，要適當戒菸、減重、量血壓等密切監測。

楊智鈞醫師強調，心肌梗塞典型症狀是胸痛、心絞痛，可能一分鐘左右就會心臟缺血，因為心臟有三條主要血管，如果有血塊阻塞，血液流不過去，心臟肌肉會因為缺血開始受傷壞死，變成心肌梗塞，因為肌肉受傷後會引發致命的心律不整、心室震顫，提醒民眾如果有胸痛問題，一定要找心臟專科醫師做檢查，或是一陣一陣的心絞痛問題，建議要做預防性檢查，可以前往健檢中心做心臟血管的電腦斷層掃描，可以清楚發現血管是否有狹窄問題，通常建議5年照一次。

楊智鈞醫師也提到，近日天氣轉冷，溫差過大血管容易收縮，臨床上也觀察到心肌梗塞、主動脈剝離比例變高很多，加上心肌梗塞有年輕化的趨勢，提醒民眾要減少高油、高膽固醇的飲食，精緻澱粉也別吃太多，還要避免抽菸以及壓力過大造成血管發炎等。

王宗道醫師強調，心肌梗塞患者要特別留意日常的症狀，如果覺得胸悶、透不過氣，但是休息一下好像又還好了，但不時悶、喘症狀加重，都要高度警覺，尤其症狀會伴隨活動加重、休息改善，並且合併全身性冒冷汗、噁心想吐、全身無力等，甚至一週內出現兩次或兩次以上，都要立刻就醫。很多心肌梗塞的民眾都是感覺不舒服準備要去看醫生，卻在隔天就逝世了，提醒民眾一定要在症狀上很警覺。

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