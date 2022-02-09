明金成疑心肌梗塞驟逝！死亡率高達50%　8大族群風險高

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楊智鈞醫師強調，心肌梗塞典型症狀是胸痛、心絞痛，可能一分鐘左右就會心臟缺血，因為心臟有三條主要血管，如果有血塊阻塞，血液流不過去，心臟肌肉會因為缺血開始受傷壞死，變成心肌梗塞，因為肌肉受傷後會引發致命的心律不整、心室震顫，提醒民眾如果有胸痛問題，一定要找心臟專科醫師做檢查，或是一陣一陣的心絞痛問題，建議要做預防性檢查，可以前往健檢中心做心臟血管的電腦斷層掃描，可以清楚發現血管是否有狹窄問題，通常建議5年照一次。
楊智鈞醫師也提到，近日天氣轉冷，溫差過大血管容易收縮，臨床上也觀察到心肌梗塞、主動脈剝離比例變高很多，加上心肌梗塞有年輕化的趨勢，提醒民眾要減少高油、高膽固醇的飲食，精緻澱粉也別吃太多，還要避免抽菸以及壓力過大造成血管發炎等。
王宗道醫師強調，心肌梗塞患者要特別留意日常的症狀，如果覺得胸悶、透不過氣，但是休息一下好像又還好了，但不時悶、喘症狀加重，都要高度警覺，尤其症狀會伴隨活動加重、休息改善，並且合併全身性冒冷汗、噁心想吐、全身無力等，甚至一週內出現兩次或兩次以上，都要立刻就醫。很多心肌梗塞的民眾都是感覺不舒服準備要去看醫生，卻在隔天就逝世了，提醒民眾一定要在症狀上很警覺。