真的還不出錢！斯里蘭卡陷一帶一路危機　債臺高築險破產

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會向中國大量舉債的原因在於，斯里蘭卡加入了中國倡議的「一帶一路」後，多次向中國大量借貸以建設基礎設施，但建設的大部分卻是「白象工程」，消耗了龐大資源卻無法帶來實質收益，導致2017年就發生無力償還建設可倫坡港的14億美元（約新台幣387億元）貸款，只好被迫將該設施租借給中國99年的慘況。
除了債台高築，斯里蘭卡的外匯儲備也低到難以維持國內生計，報導指出在疫情爆發前斯里蘭卡數次大規模減稅，導致信評遭調降，加上疫情衝擊觀光旅遊收入，目前斯里蘭卡只剩16億美元（約新台幣443億元）的外匯儲備，斯里蘭卡發展研究所首席研究員沙文南坦（Muttukrishna Sarvananthan）指出，「技術上來說，斯里蘭卡現在可以宣稱已經破產了」。
今年斯里蘭卡必須償付約70億美元的債務本金和利息，尤其今年7月有筆10億美元的債券即將到期，該國外匯存底卻只夠維持幾週的進口，政府將錢用在還債而非救濟國內經濟與民生的做法也備受批判，錫蘭商會主席戈文達沙米（Vish Govindasamy）認為，與其把外匯存底拿去還債，政府還不如想辦法好好重整債務，讓國家的外匯流入基本物資市場，如此一來才能解決斯里蘭卡的痛苦。
如今斯里蘭卡雖向中國要求重整債務，但中國外交部發言人汪文斌僅回應，中方一直在能力範圍內為斯里蘭卡提供幫助，「未來也將繼續這麼做」。若今年斯里蘭卡無法償付債務，將被列入蘇利南、貝里斯、尚比亞和厄瓜多等國「因疫情而發生債務違約」陣線。