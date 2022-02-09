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近57萬人受惠！新住民可憑居留證幫子女開立數位存戶

▲金管會昨（8）日宣布開放新住民、外籍配偶可為年滿7歲的未成年子女開設數位存款帳戶。（示意圖／pixabay）
▲金管會昨（8）日宣布開放新住民、外籍配偶可為年滿7歲的未成年子女開設數位存款帳戶。（示意圖／pixabay）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-09 10:36:08

《四方報》報導，金管會昨（8）日宣布開放新住民、外籍配偶可為年滿7歲的未成年子女開設數位存款帳戶，目前已開辦開辦此項業務銀行包括元大銀、國泰世華銀、第一銀、華南銀、中信銀、兆豐銀、彰銀、台新銀等八家銀行。

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金管會於108年11月開放年滿7歲的未成年人可開立數位存款帳戶，然而依數存範本規定，銀行受理未成年人申請數位存款帳戶，應留存法定代理人之國民身分證，對許多沒有中華民國身分證的在台新住民和外籍配偶而言較不公平。

金管會接獲一名新住民媽媽陳情，考慮到在台新住民人口數已近57萬人，新住民之未成年子女對於數位金融服務的需求日益增加，基於公平待客及普惠金融原則，為使新住民之未成年子女亦得透過數位存款帳戶，培養正確理財觀念，於是請銀行公會研議修正數存範本，銀行留存法定代理人身分證明文件之種類，新增內政部移民署核發之晶片居留證，新住民可透過留存晶片居留證及進行身分驗證後，將可替年滿7歲以上之未成年子女開立數位存款帳戶。

金管會表示，新住民之未成年子女得開立數位存款帳戶，有助其學習數位金融服務，並可落實公平待客原則及推動普惠金融。為因應數位化服務之發展趨勢，提供客戶更完善之金融服務，金管會亦鼓勵金融機構在風險可控及保障消費者權益之前提下，逐步規劃辦理各項業務。

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