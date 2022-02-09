iPhone新功能變行動刷卡機！達人：小商家方便但影響有限

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3C達人廖阿輝認為，此功能如果能進到台灣的話一定會蠻好用，但依照以往國內做法，Tap to Pay服務真的要進到台灣「機會比較低」。事實上，現在市面上也有其他類似功能的App，最知名的就是在中國大陸的微信支付、支付寶，雖然這樣多元支付的方式在美國或台灣還沒這麼普及與重要，但如果真的能進來台灣，對一些小商家、小攤販在收款上或許會比較方便。
國內通訊連鎖門市傑昇通信協理張庭維指出，Tap to Pay是否能夠進來台灣，也是要看金管會未來怎麼看。但台灣的行動支付近期也是非常蓬勃發展，例如全聯、全家甚至是一些銀行近年也有推類似功能App；事實上，Apple原先也有Apple Pay這樣的功能，只是Tap to Pay是把手機化身為刷卡機，讓支付模式更多元。
至於會不會改變消費模式？張庭維認為，這樣功能主要是對商家，但對百貨公司或較大型的商家而言，他們通常都會有刷卡機，所以影響有限，對夜市的小攤販型可能影響較大；不過，近期攤販也都有開啟街口支付、LINE PAY等功能，所以為未來需求性也許沒那麼大。除此之外，Tap to Pay未來是否會有手續費？要怎麼收或是收多少？這也是會影響到流通的廣度，畢竟這實質就影響到商家的營收。