面試完會不會錄取？專家：聽到「這三題」可以準備上班了

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臧聲遠也說，當進一步實際討論到薪資時，面試官甚至開始跟求職者討價還價，那麼代表這位求職者就是面試官非常想用的人。這時候也不要緊張，做好準備應答，只要雙方條件差距不會太大，通常就很有機會接到好消息了。
不過，萬一面試官對你的應答都很冷淡，或是對你回答的問題沒有進一步追問，甚至面露不感興趣的態度，連基本禮貌都沒有，甚至對於薪資待遇、報到時間都沒有問，只想草草結束面試，那可能代表面試官覺得你不適合，恐怕就要有落榜的心理準備了。
yes123發言人楊宗斌表示，如果面試官對求職者的興趣很大，通常會追問求職者「進公司後未來職涯規劃」，這時候回答就很重要了，如果有做好準備，例如回應自己幾年後希望被外派、幾年後希望可以升任主管，或是有進一步進修的打算，面試上就會有很大的加分，回答得好錄取率立刻明顯提升。
楊宗斌建議，在面試上除了應答要得體以外，最好的方法還是要有展現積極的一面，最具體的方法就是「主動提問」。過去調查顯示，有70.3%的企業透露，如果有主動提問的求職這會有加分作用，能夠提高面試的印象分數，例如主動詢問企業有哪些在職訓練、可以有哪些發展性等等。不過千萬不要弄巧成拙，例如跟面試官攀關係，「能準時下班嗎？」這類問疑，最好就別提出來了。