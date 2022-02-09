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面試完會不會錄取？專家：聽到「這三題」可以準備上班了

▲面試完會不會被錄取從讓人很焦慮，求職專家透露，如果被問到這三個題目，獲得錄用的機率就大幅提升。（圖／取自 PhotoAC ）
▲面試完會不會被錄取從讓人很焦慮，求職專家透露，如果被問到這三個題目，獲得錄用的機率就大幅提升。（圖／取自 PhotoAC ）

記者張勵德/綜合報導

2022-02-09 10:51:18

農曆年後是很多人都想轉職，社會新鮮人也慢慢準備開始找工作，正是求職的旺季。找工作當然免不了面試這關，除了臨場表現以外，面試完到底成功機率高不高？總讓很多求職者心裡七上八下。職場專家透露一個小秘訣可觀察，如果面試官追問你「最快可以上班（報到）時間？」或是進一步問「你每天怎麼通勤？」「進公司後未來職涯規劃？」那麼恭喜你，通常代表這份工作已經八九不離十，可以準備開始迎接新的職場生涯囉！

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《Career就業情報》顧問臧聲遠指出，想知道自己面試的表現如何，或是自己有沒有機會被錄取，最簡單的方法就是觀察面試後半段，面試官有沒有進一步追問很多細節，例如期望的薪資待遇、每天如何通勤，甚至是「最快可以報到上班的時間？」通常問到這個地步，代表面試官對你的興趣很大，錄取的機會就相當濃厚。

臧聲遠也說，當進一步實際討論到薪資時，面試官甚至開始跟求職者討價還價，那麼代表這位求職者就是面試官非常想用的人。這時候也不要緊張，做好準備應答，只要雙方條件差距不會太大，通常就很有機會接到好消息了。

不過，萬一面試官對你的應答都很冷淡，或是對你回答的問題沒有進一步追問，甚至面露不感興趣的態度，連基本禮貌都沒有，甚至對於薪資待遇、報到時間都沒有問，只想草草結束面試，那可能代表面試官覺得你不適合，恐怕就要有落榜的心理準備了。

yes123發言人楊宗斌表示，如果面試官對求職者的興趣很大，通常會追問求職者「進公司後未來職涯規劃」，這時候回答就很重要了，如果有做好準備，例如回應自己幾年後希望被外派、幾年後希望可以升任主管，或是有進一步進修的打算，面試上就會有很大的加分，回答得好錄取率立刻明顯提升。

楊宗斌建議，在面試上除了應答要得體以外，最好的方法還是要有展現積極的一面，最具體的方法就是「主動提問」。過去調查顯示，有70.3%的企業透露，如果有主動提問的求職這會有加分作用，能夠提高面試的印象分數，例如主動詢問企業有哪些在職訓練、可以有哪些發展性等等。不過千萬不要弄巧成拙，例如跟面試官攀關係，「能準時下班嗎？」這類問疑，最好就別提出來了。

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