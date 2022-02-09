味煞真能影響風水？玫瑰旺人緣桃花 用「這香味」好招財
新年要有新氣象，但你知道難聞的氣味也會影響風水嗎？保持空間環境的空氣清新，不只對健康有益，也是構成好風水的條件之一，屬於無形煞的「味煞」，便是指能影響運勢的異味臭氣。不少人以為使用香氛蠟燭或精油薰香，只是讓居家空間充滿芳香，其實在氣味風水中，不同的香味也有特別對應的作用喔，能影響人的氣場、心境，甚至是桃花和運勢！如茶樹和薰衣草能強化身體安康，花香調的依蘭依蘭和玫瑰能帶旺人緣桃花，想要財運大發則要借助精油之王乳香的提升！虎年開始，一起學著用精油香氛改善運勢，為新的一年儲備正能量吧！
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-09 11:32:45
1、桃花人緣滿開：依蘭依蘭、玫瑰天竺葵
屬於花香調的精油，本身即帶有柔美氣息，充滿異國風情的依蘭依蘭，是香氛界中越來越受歡迎的氣味，被添加在許多香水中。而香氛經典氣味的玫瑰，搭配天竺葵的自然迷人香氣，有助於提升自我魅力與氣場。建議單身者可以在臥房裡薰香，或添加在身體乳液等日常肌膚保養中，自然散發花香，引來好人緣、旺桃花。
2、財源廣進大發：乳香
具有精油之王之稱的乳香，萃取自樹木，最早多用於宗教儀式，象徵著尊貴與神聖。其柔和安穩的木質香氣，相當適合淨化心靈，能讓人感受到沉靜與富足，也適合用於各種環境薰香，能夠遠離負能量，幫助財運到來。如果添加在臉部肌膚保養品中，則具有天然抗氧化功效，也是保養界愛用的成份之一。
3. 事業順利正向：檸檬、佛手柑、甜橙、葡萄柚、
而氣味清新的柑橘調，則可幫助提振精神，賦予事物豐沛的活力與能量，使用在職場環境中，能有效提升工作積極正向的氣場，甘醇的香氣則能讓人感到心情愉悅，適度為職場升遷及人脈擴建加分。
4、穩定身體安康：茶樹、薰衣草、薄荷、尤加利、白千層
對環境來說，選用具有天然抗菌力及修護效果的精油，不僅適合使用於大部分的空間，在提升空氣清新的同時，帶來清淨的穿透力，為周遭環境打造保護的屏障，能強化自身健康的正向力量。常見的茶樹、薰衣草、薄荷都很適合，還能有效消除環境意味，帶來舒心沁香。