百元理髮剪完崩潰！秒變「公然猥褻頭」：尿尿都會想到你
方便又便宜的百元理髮，近年來深受台灣民眾喜愛，不只街邊店林立，百貨、賣場駐點也經常人滿為患，看準的正是快又省錢。比起設計師名店剪一次頭髮要800元、1000元，價格幾乎只有十分之一的百元快剪，成了小孩、男士理髮首選。不過卻有網友在《爆廢公社》貼出剪完頭髮的自拍照，崩潰直呼：「我以後不會心急去100快剪！」慘況湧入超過萬名網友按讚，還有人狠心回應：「我以後尿尿都會想到你。」
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-09 11:24:06
比起一般髮廊，百元快剪不洗頭、快速修剪，不只等待時間短，剪髮時間快，重點是100元、120元價格夠便宜，每月修剪都不心疼，因此在台灣市場一直有固定客群，包括怎麼剪都沒差的小孩族群，以及只需小幅修剪或是不需特殊造型的男性顧客。但剪得再普通，都好過這名網友被剪成「公然猥褻頭」，原PO在《爆廢公社》貼出自拍照，並崩潰表示「我以後不會心急去100快剪」。
該張照片立即湧入超過萬名網友按讚，並獻上安慰及同情之意：「戴個帽子吧，免得被依妨害風化抓起來」、「我以後尿尿都會想到你」，該文也釣出其他百元快剪設計師親自回應：「設計師角沒修掉啦，你遇到不會剪的。」雖然百元快剪踩雷機率高，但也不是所有設計師都這樣，就有百元快剪常客分享，建議下次請設計師「推兩邊」就好，如果遇到沒技術的，說要「修上面」就會發生這類慘況。