開心放春節9天假　韓國確診暴增近5萬例「月底恐達17萬」

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重症人數也開始回升，相較前一天增加17例，目前為285例。病歿人數增加21例，累計6943例，死亡率0.61%。
報導指出，韓國過去4天在3萬多例徘徊，但9日通報病例爆增，逼近5萬大關。因為傳染力強的Omicron變異株已經成為韓國主流病毒，且春節假期移動以及接觸增加，預計單日新增病例還將會繼續大幅增加。而近來的單日新增確診數也呈現每週翻倍增加的趨勢，韓國當局預測月底可能會增至13萬至17萬例，比先前疫部門先前預測的數值還高。先前防疫部門曾預估，2月中旬可能落在2.7至3.6萬例、2月底達到7.9至12.2萬例。
隨著Omicron變異株擴散，韓國境內確診病例不斷激增，韓國防疫當局表示，將自9日全面放寬針對確診患者以及密切接觸者的隔離規定，無論有無症狀或是接種疫苗與否，隔離時間一率調整為「自樣本採集日起7天」，以提高管控效率。
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