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開心放春節9天假　韓國確診暴增近5萬例「月底恐達17萬」

▲韓國9日通報新增確診逼近5萬大關。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國9日通報新增確診逼近5萬大關。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-09 11:23:36

韓國才剛結束春節9天假期，確診數字再度飆升，9日通報，截至當天0時，新增確診4萬9567例。相較前一天大幅增加將近1.3萬例，距離5萬大關僅差一步之遙。

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根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部9日通報，新增確診確診4萬9567例，包含境外移入165例，以及社區感染4萬9402例，其中首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈就佔了將近6成，非首都圈4成，以釜山3034例為最大宗。目前境內累計確診113萬1248例。

重症人數也開始回升，相較前一天增加17例，目前為285例。病歿人數增加21例，累計6943例，死亡率0.61%。

報導指出，韓國過去4天在3萬多例徘徊，但9日通報病例爆增，逼近5萬大關。因為傳染力強的Omicron變異株已經成為韓國主流病毒，且春節假期移動以及接觸增加，預計單日新增病例還將會繼續大幅增加。而近來的單日新增確診數也呈現每週翻倍增加的趨勢，韓國當局預測月底可能會增至13萬至17萬例，比先前疫部門先前預測的數值還高。先前防疫部門曾預估，2月中旬可能落在2.7至3.6萬例、2月底達到7.9至12.2萬例。

隨著Omicron變異株擴散，韓國境內確診病例不斷激增，韓國防疫當局表示，將自9日全面放寬針對確診患者以及密切接觸者的隔離規定，無論有無症狀或是接種疫苗與否，隔離時間一率調整為「自樣本採集日起7天」，以提高管控效率。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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