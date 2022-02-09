桃園5本土傳播鏈收斂 亞旭、日翊兩階段復工規劃曝光
桃園亞旭電腦、日翊物流兩波群聚案，於再次採檢時又各揪出7人、6人陰轉陽確診，讓復工時間再往後延，桃園市長鄭文燦今（9）日在防疫專案會議上表示，從桃園機場群聚衍生的5條傳播鏈已慢慢收斂，亞旭電腦復工將分兩階段，行政人員可先行在不同的區域恢復營運，第二階段則是在前進指揮所確定現場的作業人員沒有風險超過14天後才能營運。
編輯中心／綜合報導
2022-02-09 11:28:29
鄭文燦表示，目前亞旭電腦已完成清零的收尾計畫，復工前的最後一次採檢有7名菲律賓籍移工驗出陰轉陽，均為無症狀確診，因此復工現階段行政人員在不同區域恢復營運，第二階段才是現場的作業人員，但復工確切日期，需等前進指揮所確定沒有風險超過14天才能確定。
另在日翊物流群聚部分，鄭文燦也已於日前勒令停工，昨在匡列接觸者的二採中也新增6名陰轉陽確診個案，該公司在不同區域的行政人員也可以恢復營運，現場的紅區作業則會在確定沒有風險後再恢復。（編輯：林莞茜）
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