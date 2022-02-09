小甜甜錯愕明金成猝逝 心碎曬對話截圖「洩2人祕密」
導演、演員明金成過去執導、飾演多部偶像劇，上個月20日才喜獲龍鳳胎的他，昨（8）日卻傳出因心肌梗塞猝逝的消息，享年51歲。曾與明金成合作《歡喜來鬥陣》的小甜甜，今天一早就發文悼念，坦言還是無法接受，數天前才聯繫的「大蕃薯哥哥」就這樣離開。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-09 11:59:52
小甜甜看著與明金成的對話，連喊了3次不可能：「再怎樣我都無法相信接受這是真的？是不是搞錯了？是不是只是誤導？大蕃薯哥哥，我們還有好多事要一起做！」另外，小甜甜也形容，明金成就像她的親哥哥一樣，可以分享2人之間的的祕密：「前陣子你偷偷告訴我一些，讓我超為你開心的祕密，這陣子你更跟我分享了很多，你期盼好久的喜悅，我好替你開心。」
明金成走得突然，小甜甜到現在仍相當錯愕：「這是騙人的吧？前幾天我們才對話，才祝福著彼此不是嗎？」2人總是透過臉書和聊天軟體關心彼此，小甜甜也公開與明金成的對話截圖，內容是她恭喜對方喜獲龍鳳胎的祝福，也可以看到明金成告訴小甜甜老婆在做試管寶寶的消息，希望能沾一些對方的喜氣。
看到明金成前陣子求子成功，小甜甜坦言非常樂意以過來人身分，全力協助對方：「那天你跟我說真的是最甜蜜的負擔，但你很享受，有需要一定跟我，我真的一樣好替你開心，因為除了替你開心沒有其他更重要的事了。」