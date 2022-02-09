天弓飛彈遭爆用中國製劣質品　中科院：對廠商提告求償

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中科院表示，針對不肖廠商履約變造原廠證明，以陸製品、膺品交貨等不法行為，將嚴格把關，同時建立與原廠聯繫確認機制，以防止類案再生。報導内容提及有關影響國安的飛彈零件採購案，本院於採購驗收時發覺，即啟動應變機制處理，並未影響武器產製及各項專案任務推動。
據了解，國軍在模擬操演中發現數枚天弓飛彈就是「不過電」而無法啟動，中科院成立專案小組拆解後發現廠商疑似拿中國製劣質品交貨，為了自清，立即向調查局桃園市調處提告，調查局隨即報請桃園地檢署指揮偵辦。
檢方指出，陳清茂與2名兒子各為昂神、勳璋公司負責人及董事，為貪圖鉅額價差，先是在2018年以2870萬得標中科院的線性積體電路，卻違反規定從中國製進口劣質產品魚目混珠，指示公司女性會計偽造美國原廠證明，完成驗收詐取款項。
檢方調查，2019年中科院採購600個矽控整流器標案中，陳氏父子3人僅向美國原廠先買86個交貨，其餘向中國浙江公司以單個80元買進大量便宜貨，再自行加工以噴印機覆蓋美國原廠公司商標、偽造出貨證明。而美國原廠矽控整流器一個要488美元(約台幣1萬5000多元)。
今年1月底，桃園地檢署將陳氏父子與他的2個兒子及公司女會計，以詐欺等罪起訴，陳清茂因涉案情節重大，因而遭求刑8年，法官裁定延押至今。