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天弓飛彈遭爆用中國製劣質品　中科院：對廠商提告求償

▲九鵬基地實彈射訓，天弓飛彈發射。（圖／軍聞社提供）
▲九鵬基地實彈射訓，天弓飛彈發射。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-09 12:16:22｜2022-02-09 12:28:36

共機近期頻繁擾台，中科院研製的天弓系列防空飛彈肩負抵禦共機入侵的重責大任，立法院農曆年前也通過上限2400億元的海空戰力提升特別預算。但周刊報導，有廠商用中國大陸製的劣質零件混充美製零件交貨，恐影響國防安全。中科院今（9）日表示，發現承商不法行為即主動移送司法偵辦，並提告求償。

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針對鏡周刊報導「中科院爆重大軍購弊案，天弓飛彈竟用陸劣質品」，中科院澄清表示，有關矽控整流器採購案，係本院109年（2020年）8月上網公告招標，110年3月履約驗收時，發現承商不法行為即主動移送司法偵辦，並提告求償。

中科院表示，針對不肖廠商履約變造原廠證明，以陸製品、膺品交貨等不法行為，將嚴格把關，同時建立與原廠聯繫確認機制，以防止類案再生。報導内容提及有關影響國安的飛彈零件採購案，本院於採購驗收時發覺，即啟動應變機制處理，並未影響武器產製及各項專案任務推動。

據了解，國軍在模擬操演中發現數枚天弓飛彈就是「不過電」而無法啟動，中科院成立專案小組拆解後發現廠商疑似拿中國製劣質品交貨，為了自清，立即向調查局桃園市調處提告，調查局隨即報請桃園地檢署指揮偵辦。

檢方指出，陳清茂與2名兒子各為昂神、勳璋公司負責人及董事，為貪圖鉅額價差，先是在2018年以2870萬得標中科院的線性積體電路，卻違反規定從中國製進口劣質產品魚目混珠，指示公司女性會計偽造美國原廠證明，完成驗收詐取款項。

檢方調查，2019年中科院採購600個矽控整流器標案中，陳氏父子3人僅向美國原廠先買86個交貨，其餘向中國浙江公司以單個80元買進大量便宜貨，再自行加工以噴印機覆蓋美國原廠公司商標、偽造出貨證明。而美國原廠矽控整流器一個要488美元(約台幣1萬5000多元)。

今年1月底，桃園地檢署將陳氏父子與他的2個兒子及公司女會計，以詐欺等罪起訴，陳清茂因涉案情節重大，因而遭求刑8年，法官裁定延押至今。

▲桃園地檢署。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲桃園地檢署。(資料照／記者呂炯昌攝)
 
 

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