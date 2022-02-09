新北校園防疫作為 侯友宜：1人染疫、全校14天不要到校
新北市昨（8）日新增一家4口確診的群聚案，且感染源不明，加上開學在即，外界也關心校園的防疫作為；對此，新北市侯友宜今（9）日表示，從Delta變種病毒的事件後，新北就採取只要有1人染疫，全校的學生就不要到校，採線上教學14天的作法。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-09 11:46:50
有鑑於高中，職以下的學校開學在即，侯友宜在市政會議上指出，只要有1人染疫，全校就停課14天的防疫作為；侯友宜認為，新北從Delta變種病毒的事件後，學校的防疫就升級了，這個升級一直都沒有改變，因此「只要1人染疫，就規定學校學生不要到校，採取線上教學14天」。
侯友宜強調，停課不停學的方式，這是新北一貫的做法，從以前到現在沒有改變過，面對來勢洶洶的Omicron變種病毒，還是採取同樣的作法；此外，最重要的是防護作為到位，包括環境清消、孩子們在學校的三級防護健康五原則，及教職員一定要打滿2劑疫苗，否則就要篩檢，還沒打第3劑的就趕快去打。
教育局補充，盤點調查目前全市學校的防疫用品，皆備妥充足數量，且環保局防疫消毒大隊將於明（10）日開學前，完成404所高中、職以下學校及幼兒園環境消毒的作業；此外，提醒學校預先擬定線上教學、定期評量應變計畫且進行相關的演練，盼以嚴格的標準，保護孩子們的健康。
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