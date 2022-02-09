失聯移工春節連假找嘸工作　積蓄花光「投降」回鄉

《四方報》報導，疫情下移民署針對失聯移工祭出柔性措施，鼓勵其自行到案，中市一名逃逸越南籍移工因找不到工作、積蓄花光，走投無路下於2月2日前往台中市霧峰分局吉峰派出所到案，以google翻譯告知員警「我想投降」，在警方協助下移送移民署專勤隊安排返國。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-09 11:45:20
綜合媒體報導，現年30多歲、化名「阿南」的越南籍移工於4年前來台工作，為此他還向家鄉親友借錢籌措仲介費，原以為來台工作幾年後可以存到一筆錢回家，但來台後才發現公司給出的薪資不如預期，聽說非法打工薪資更多、可以加班較長時間，於是於今年1月逃逸，在各處工地打工。
不料，遇上農曆新年，全台各工地皆開始放年假，找不到工作的阿南頓失經濟來源，且他沒有住所、身上積蓄也已用盡；無奈之下萌生回家的念頭，於是在2日前往警局到案，以google翻譯告訴員警「我是非法移工，我想投降」。
警員發現阿南餓了多天，也熱心把所內的年菜拿出來招待阿南享用，阿南也感激向警方致謝，在辦妥相關資料及手續後，員警將阿南移送至移民署專勤隊，為阿南逃逸打工的生活劃上句點。霧峰分局表示，目前警局已經受理多件逾期停（居）留人士主動到案之案件，若有移工欲自首回鄉，可以直接前往各縣市政府警察機關或移民署，都會依規定辦理。
為防堵Omicron疫情，移民署去年推出「逾期外來人口安心接種疫苗專案」，強調不收費、不通報、不查處、不管制等四不原則；其中，「不管制」係指自行到案者，完成接種第1劑COVID-19疫苗，於雙邊國際航班（恢復）定期運行起6個月內離境，免除禁止入國（不予許可）期間。專案實施時間自2021年12月3日起，結束日期由移民署另行公告。