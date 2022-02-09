人人有獎！888元農遊券抽出40萬張 2／23再抽6萬張
為了振興國內農產品經濟消費，行政院農委會推出888元農遊券，分別有第一階段88萬張和第二階段58萬張的抽獎機會，日前已抽出88萬張，第二階段抽獎，分為三波抽獎，早鳥抽籤在1/6抽出11.5萬張，第二波則在今（9）日上午抽出，共計抽出402765張「中獎率100%」，第三波6萬張抽獎將於2/23舉行。
編輯中心／綜合報導
2022-02-09 11:55:46
農委會推出888元農遊券，第一階段提供88萬張，第二階段提供58萬張，共計146萬張，其中第一階段88萬張已在日前抽完，第二階段第一波的早鳥抽籤，也在1/6抽出11.5萬張，而第二波在今抽獎。
農委會表示，凡是在1月30日前至指定農業場域合作業者，單筆消費滿千元並登錄的民眾通通有獎「中獎率100%」，這波共計發出402765張；第三波抽獎還會再抽出6萬張888農遊券，抽獎登錄期限為2月22日前，消費登錄方式是需先下載農遊券APP，並登入/註冊農遊券APP會員，並於合作店家結帳時，點擊APP中「滿千登錄」，掃描店家活動QRcode，將發票登錄，若採紙本五倍券登入者，需輸入紙本五倍券編號和使用金額，再上傳五倍券照片即可完成登入。
農委會提醒，所有農遊券都可以使用到今年4月底，全台農遊券合作業者處消費皆可抵用，可參考官網「去哪裡消費」（合作業者清單），抵用項目包含合作業者營業場域內的門票、各項農業體驗（含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程）、農漁特產品。（編輯：林莞茜）