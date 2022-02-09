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不雅片外流1年半！熊熊突發百字文　好友讀完致敬

▲熊熊再談私密片外流後的心聲。（圖／熊熊臉書）
▲熊熊再談私密片外流後的心聲。（圖／熊熊臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-09 12:01:17｜2022-02-09 12:15:56

35歲熊熊（卓毓彤）憑甜美臉蛋、32G火辣身材擄獲一票粉絲的心，2012年入行後活躍綜藝圈、YouTube領域，不料，2020年一段本人的3分16秒不雅影片外流，讓她跌入人生低谷，如今風波爆發1年半，熊熊近日再度發文吐露心聲。

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▲熊熊挺過人生低潮。（圖／熊熊臉書）
▲熊熊挺過人生低潮。（圖／熊熊臉書）
熊熊7日在臉書轉發好友黃豪平的演說講稿，文中一段寫著：「某些人自嘲，不是高尚、不是幽默，是為了在別人的嘲笑中活下來、撐下去，而不得不為之的行動。嘲諷自己是有好處的，我們身上可能被這個世界貼了很多標籤，有些標籤不只是標籤，更是別人用來攻擊我們的標靶。」

黃豪平表示：「所以，如果我們能夠搶先一步在這個世界嘲諷我們之前，先嘲諷我們自己，我們當然就能夠不被這些惡意擊潰，如果發生在我們身上的不只是負面標籤，而是一個扎扎實實的悲劇，我們更可以透過自嘲的方式去融化這份悲傷。」

熊熊在配文透露，喝了點酒，躺在沙發上，看見當初推她入火坑、參加博恩脫口秀《炎上》的黃豪平發言，覺得很中肯，便忍不住分享，並說：「自嘲這個東西，消極層面來說，是我們為了面對別人的惡意跟真實的負面情況，所啟動的防禦機制，積極層面來說，它幫助我們停止悲劇對我們造成的傷害，讓我們在想到這件事情的時候，除了原本的悲傷，還至少能有一點快樂。」

▲▼熊熊分享YT影片花絮。（圖／熊熊IG）
▲▼熊熊不被黑歷史所困，選擇勇敢前行。（圖／熊熊臉書）
▲▼熊熊不被黑歷史所困，選擇勇敢前行。（圖／熊熊臉書）
文末，熊熊表示：「放下過去，才能重新擁抱快樂，祝福大家2022都能平安健康快樂幸福！」黃豪平留言「我只推妳一把，你自己燒成了隻美麗的浴火鳳凰，致敬」，喜劇演員黃逸豪也回「能夠面對傷痛的人都是真正的勇者」，熊熊回覆：「一起當勇者，有面對傷痛的勇氣，並謹記那傷痛、避免自己再受到傷害，還能夠適時的提醒別人，不要重蹈覆轍。」

▲熊熊（中）現在已能用自嘲的方式面對過去。（圖／黃豪平YouTube）
▲熊熊（中）現在已能用自嘲的方式面對過去。（圖／黃豪平YouTube）
網友紛紛讚賞：「不管酸民怎麼酸怎麼說，我依然支持我心目中美麗、智慧、勇氣、善良皆具的女神熊熊」、「勇敢面對，熊熊真的很棒呀」、「真的是浴火鳳凰，阿熊最棒了」！（編輯＂楊穎軒）

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