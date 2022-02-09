情人節脫單必拜！全台6大人氣月老廟　求復合去「這間」

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台北霞海城隍廟的厲害已經不容多說，名氣大到紅遍國外，曾是日本人來台灣觀光必造訪的地點，據聞小S、劉若英都獲得庇佑，最令人津津樂道的是，日本「演歌女王」小林幸子來台拜完，一年內便閃婚企業家，果然驗證奪得網路聲量第一的「快速又有效率」！
還有不少網友分享「假日剛拜完，禮拜三就開始跟人聊天」、「超有用，拜完兩個月交到男友了」等，各種浪漫邂逅的愛情故事，還沒脫單的你還不趕快起身去求個天賜良緣啊！
拜月老其實不光是助攻脫單而已，不少民間習俗也有求得好人緣的說法，甚至有明確的對象也能專攻拜美緣，艋舺龍山寺及日月潭龍鳳宮，便是以「靈驗」及「保證脫單」而聞名。前者傳出影后舒淇拜完就有了閃婚喜訊，後者則有藝人小甜甜在電視節目分享成功脫單的經驗。
也有網友拋出經驗表示「拜過龍山寺，當時已有目標，現在是我老婆了」，令人稱羨。尤其龍山寺內神明眾多，位於後殿的月老人氣超高，無論年輕朋友或中年民眾都不少，往往一拜就是好久。
也提醒大家要向月老求籤，記得要說清楚自己的姓名、生辰八字、住址等資訊，若有理想對象的身份，或想求得得心儀對象條件，記得要說的越清楚越好，得到三次聖筊後就可抽籤並至廟方解籤處解籤。有民眾好奇，拜了很多次擲筊都沒有明確結論，那可能是代表神明覺得你的問題不明確，或者月老認為時機未到，可以隔一段時間再來參拜試試看囉。
以「求復合」出了名的台中樂成宮，因不少網友上網分享跟另一半吵架或才鬧分手就後悔，到此成功挽回愛情的故事而得名，網路上更有「到樂成宮求復合怎麼問」懶人包、「台中樂成宮超強復合攻略」等資訊，連知名論壇也有討論串可查詢。
除了單身朋友想要好好脫單，穩交的情侶也希望感情越來越穩定更幸福，那就要到位在台南的祀典大天后宮跟彰化鹿港的大天后宮，兩間都以讓感情升溫、姻緣更美滿而受到歡迎，也因此吸引了些已經有對象，卻遲遲無法更近一步的網友，前來參拜乞求一舉獲得正緣。