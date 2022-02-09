名家論壇》吳崑玉／2022既是新人的機會　也是小黨的挑戰

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先從政治結構談起。2014年柯P選完後，柯P人馬便提出過一個理論：2014年之前，台灣社會金字塔是一種從上到下縱切對立的藍綠分化結構。但2014年之後，在40歲選民這裡被橫切一刀，非藍即綠僅存在於40歲以上選民，40歲以下者多轉為游離。其結構轉變如下圖。
經過8年洗禮，多次民調與選舉結果均顯示，鐵桿藍或鐵桿綠的支持度都在萎縮，而且藍軍萎縮得遠比綠軍厲害。尤其2020年之後，綠軍一路大勝，更促使了「年輕人都是綠的」、「綠營將執政二十年」這種看法的蔓延，甚至連政治體系高層都有此種印象，於是在朝的喜歡展現魄力霸道，橫柴入灶；在野的懷憂喪志，不敢攖其鋒。但問題是，如果這理論是對的，2018年綠軍就不會輸那麼慘，韓國瑜奪不下高雄，2021年陳柏惟也不會被罷免成功，林昶佐還差點馬失前蹄，四大公投把民進黨嚇出一身冷汗，全力動員才低空飛過。
事實上，2014年那條40歲橫切線，正在不規則的往上移，現在偏藍的那端已移到了50歲左右。許多人因失望而轉成游離選民，號稱推開藍綠的民眾黨也收不到這些游離票，因為柯P走的路線不是正道，而是投機，大家也看得出來。對政治的冷感與冷漠，形塑成日常的氛圍，要投票了，有大事了，大夥兒再來掃一下手機，平常根本不想隨政治人物與政黨的不斷攻伐起舞。使得現今都市化地區的游離票，幾乎都高達40%，而各政黨的支持度僅有30%以下，國民黨還不到20%，與民眾黨相差無幾，時力與其他小黨更幾乎消失不見。
但如果你下去街坊酒肆繞一圈，便會發現社會氛圍並非如此。討厭民進黨的人並不少，而且連綠的人自己都會開罵，覺得現在的民進黨在國民黨化。國民黨根本已經不是選項，民眾黨則成了爭權奪利的新戰場。綠軍一路贏，多半是因為到了投票日，沒有更好選項而不得不含淚投綠。或是因綠營各種選戰策略說服了游離群眾，而使最後結果向綠營一面倒。大多數人並不是綠營的鐵桿支持者，不是今天得勝明天就要宣佈台灣獨立的積極份子，不是看到綠燈就投票，看到紅燈就煞車的吃瓜群眾。而是綠營用各種方法，說服了這些自有判斷能力的游離群眾，取得了他們的信任，但藍營的說法與論述毫無說服力，於是一輸再輸。
所以，宣傳戰還是重中之重。就拿四大公投來說，綠營派出來說服群眾的有政治人物、部會首長、工程師、學者專家，還有網軍側翼等各類認同者自行發聲。但藍軍呢?總是那幾個六、七十歲金童玉女在指指點點，某幾個網紅怪咖在煽風點火，根本沒有分眾經營與交互呼應。連幼幼台都知道，要靠小朋友才能帶動電視機前的小朋友，同儕說服的力量遠大於大人教導。偏偏藍營就愛老人講古，退而不休，指點江山，連語言結構都與年輕世代有巨大隔閡，甚至滿滿的天龍國價值觀，完全不接地氣，如此怎麼說服的了游離群眾?
換句話說，現在的政治社會氛圍，是滿地珍珠，卻沒人能把它們串起來。政治人物們總想用簡單的政治語言或媒體操作，把這些珍珠一把掃進來或吸起來，卻沒那耐心去辦組訓，辦座談，辦講座，一點一滴的教育群眾，討論互動，花精力瞭解大家關心的問題並提出解方，再用最笨的方法把支持者給串起來，花時間給訓練好，產生彈珠高斯槍那種擴散衝力。滿地珍珠代表政治新人與小黨們處處都是機會，但你仍需要將自己思維、語言、性格，提升到一個能讓人們欣賞你才情的水準，才能說服眾人，再搭上勤跑耐性與多方組織，才串得起這滿地珍珠，掀起一股風雲。
也就是說，2022既是新人們的機會，也是莫大的挑戰。挑戰不只來自於既有政黨或選區政治勢力的壓力，更來自你突破既有組織、媒體、和資源的能量。那不僅只是有形資源的灌注，更在於自身無形資源的累積與擴散，你的理念，你的邏輯，你的說法，你的語言，才是這些無形資源的根本。
所以，我不會建議新人們與小黨們去玩那些既有政治成功人士們所熟悉的政治遊戲。而是瞄準雜草叢生卻遍地珍珠的游離選民荒野，勇敢的去開出一條自己的路來。會有一段時間，你自己都會懷疑自己的人生，但開出來就是你的，誰也奪不走。想想當初民進黨怎麼起家的?還不都是那些民主前輩們一點一滴開山闢土開出來的?!
其實，台灣政治正處於一種「典範轉移」的過程中。沒有人知道怎樣才是對的、保證成功的?但所有人都知道那些是錯的，鐵定走不通的。這種時候，拋掉那些人們慣有的成功之法，有賭不賭，愧對父母；賭光輸光，為國爭光。大膽朝有光的地方前進，也許更有成功的機會。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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