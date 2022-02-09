無人機展演虎爺開場　史哲：六套劇本保證燈會周周有彩蛋

我是廣告 請繼續往下閱讀
史哲表示，臺灣是四面環海的海洋島嶼，也培育臺灣人的海洋性格，翻身躍起、擊出朵朵勇敢的浪花，我們從沒忘記過每一個善意、每一種愛，用引以為傲的科技與世界連結，從不放棄任何一個擊球的機會，共同創造繁榮興盛的生活。
史哲也公布了今晚無人機首飛展演的6大腳本，其中「虎嘯迎春 威武除煞」是超立體動態「虎爺怒吼」威武登場，結合台灣在地重金屬樂團「血肉果汁機」虎爺Intro曲〈誕辰〉，一開場即以充分以在地民俗文化震撼全場，虎爺為台灣人民除煞、抗疫、祈福！
「藍鯨躍昇 福爾摩沙」呈現數百年來，台灣島時常被浪漫比擬為一頭巨鯨，3D大鯨魚象徵海洋民族的生命力，奮力躍起化成美麗的島嶼「福爾摩沙」，代表台灣在世人面前騰越出它最美麗的身姿。
「世界公民 平等互助」傳達面對突如其來的疫情，台灣積極幫助其他國家，也獲得了來自日本、立陶宛、斯洛伐克、波蘭、美國、捷克的支持與善意，小小台灣散發大大溫暖力量，世界公民的溫暖也透過各國國旗傳遞的心跳聲，象徵中華民國已然成為世界公民的一分子。
「科技台灣 接軌全球」凸顯台灣引以為傲的晶片、晶圓創造了半導體產業奇蹟，接軌全球晶圓市占率第一，在疫情期間，更讓台灣人看見我們打拚出來的世界影響力。從晶片到晶圓，從晶圓幻化成地球，更象徵著台灣科技島國撐起了整個世界的運轉。
「振奮人興 高雄起飛」呈現奧運英雄戴姿穎從不放棄的精神與英姿，在國際舞台振奮人心地揮拍擊出一球又一球，在疫情期間，東奧英雄們團結大家，鼓舞大家。在後疫情時代，高雄更努力振興、精準振興，要創造屬於我們的繁榮興盛，高雄券讓大家「高雄開就賺」。
「黃虎生豐 新年快樂」延續福爾摩沙的歷史源流，台灣國寶「藍地黃虎旗」的黃虎躍上夜空，黃虎生風、勇敢前行。穿越時空來到2022年，化身紙風車劇團的愛虎，現身跟大小朋友拜年，祝福大家新年快樂。