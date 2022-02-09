龍千玉開春爆雙喜　勾師弟曝光「新身分」

龍千玉雙喜臨門，開春推出新專輯《九月玫瑰》，近日再宣布喜訊，斜槓經營保養品事業，對於人生第一次斜槓，龍千玉表示：「除了歌唱，這是我第一次有新工作，內心十分戰戰兢兢！」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-09 14:45:00
龍千玉推出新專輯《九月玫瑰》，睽違10年的長髮造型再度回歸，其中新歌《尪仔某》再度與師弟劉信明攜手對唱，龍千玉提到：「新歌男女對唱的情緒轉折多，難度高考驗著兩人默契。」劉信明表示，「新歌有深度具挑戰性，感謝龍姐貼心的不時給予指正，讓我順利的完成。」
龍千玉趕在金虎年推出新專輯，也開創人生第一個斜槓事業「保養品」，她笑說：「這輩子除了歌唱，我從未做過第二個工作，其實想了很久，多年來曾有許多好友都有邀約投資事業，如餐飲、唱片公司等等、但是因為我只愛唱歌，不喜歡太複雜，只想把歌唱本業做好而婉拒，近年開始直播，拍賣自己二手衣，粉絲給建議鼓勵，可以試試看，讓我有了動機，也因為疫情，宅經濟應運而生，但這些建議我都放在心中，沒有實際行動，直到老弟江志豐與老妹江志美提議應該做一個家族事業，大家推認做保養品我最適合，我也特別向虎爺請示，得到只要是對的事情就去做，讓我的心更加堅定。」