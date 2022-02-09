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「不乖就被打成義和團」　國民黨團諷：袁世凱媚日賣國

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘批評國民黨阻擋福食如同義和團，藍營回擊「昔有袁世凱，今有蔡英文與柯建銘」。（圖／總統府提供）
▲民進黨立法院黨團總召柯建銘批評國民黨阻擋福食如同義和團，藍營回擊「昔有袁世凱，今有蔡英文與柯建銘」。（圖／總統府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-09 12:27:30｜2022-02-09 12:29:43

針對我國即將解禁日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口逾10年，國民黨立院黨團指出，在一月臨時會期間已傳出蔡政府將開放日本核食，如果不是國民黨團運用議事策略運籌帷幄，過年前民進黨政府早已宣布日本核食開放進口，深知捍衛全民的食安是在野黨的責任。

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國民黨團批評，面對開放日本核食，民進黨團總召柯建銘把自己及民進黨團說的多委屈求全。但現在的民進黨政府要「逢日必軟」到這般田地嗎？開放預告期由60天縮短到10天。把關核食只有三都有檢驗設備，就急著開放。連日本國內都曾驗出輻射超標食品，目前政府從中央到地方的檢驗量能有辦法好好為民把關嗎？

國民黨團指出，衛福部更直接揚言，地方政府《食安自治條例》若與中央開放政策抵觸將宣告無效，就是要將食安大門洞開讓日本核食長驅直入，無人可擋！行政院找個御用學者花不百萬元寫個研究報告就把所謂的「風險評估」走完過場。蔡政府說開放萊豬可以簽訂台美FTA，結果現在一個鬼影子都没有。現在又以開放日本核食要來交換加入CPTPP，外界看來也是蔡政府自己一廂情願。

國民黨團批評，只因國民黨捍衛全民食安就必須被柯建銘從上到下數落一頓，打成義和團，就要國民黨乖乖聽話才是柯建銘口中所謂的朝野合作團結一致嗎？但國民黨團也要提醒柯建銘總召，昔有袁世凱「媚日賣國」，今有蔡英文、柯建銘「民選獨裁」，為了一己之私的政治利益出賣全民的健康，如此墮落秀下限作為，國民黨團做不到，礙難為伍。

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