肯定高市黨部提名策略　民進黨團：有信心團結過半

民進黨高雄市黨部主委趙天麟昨宣布將提名35位市議員參選人，展現議會單獨過半決心。對此，高雄市議會民進黨團今表態支持此一決定，強調此提名策略既可終結過去因朝小野大衍生的議會亂象，亦適度保留了與小黨間的合作空間，在市長陳其邁亮眼政績的支持下，黨團對選情很有信心，相信民進黨能夠團結勝選。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-09 13:10:32
民進黨團總召鄭光峰指出，高雄市議會應選66席，民進黨團成員僅27席，因人數不及國民黨團，使得黨團議事策略上必須更保守，也讓國民黨議員得以運用人數優勢對市政推動多所掣肘，大幅壓縮了市政推動空間，唯有讓民進黨下一屆單獨過半，市長陳其邁要拚建設才能更順暢，更無後顧之憂的放手一搏。
鄭光峰認為，近兩年來高雄市在邁市府的努力下表現亮眼，不但台積電、穩懋等科技大廠相繼設廠投資，招商引資成果突破4,500億元，各項重大建設也陸續到位，成績有目共睹，許多市民都期待著高雄的大躍進，此時最需要的就是改變議會結構，讓市府與議會的步調更加契合。
鄭光峰說，市黨部先前曾請議會黨團提出提名建議報告，黨團的意見與黨部的決定完全一致，在中央及地方穩健的執政基礎下，對選情持樂觀態度，事實上35席就是「比過半再多1席」，已是相對謹慎的提名策略，在取回議會主導權的前提下亦適度保留了小黨的空間，展現民進黨與第三勢力的合作誠意，徹底終結朝小野大所衍生的議會亂象。