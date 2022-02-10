情人節要安太座！盤點絕美、高CP值巧克力　秒收服另一半

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根據7-ELEVEN觀察，巧克力銷量在情人節當天通常會暴增超過5倍，今年最大亮點是首度引進北海道限定的「白雷神」，這也是首次在北海道以外的地區販售，可惜是採用大包裝40袋入量販包方式，專送另一半可能吃不完，倒是很適合廣發給同事同學，眾人一起過節，平均單入17元。
■全家
冬季是草莓產季，全家到3月8日前推出「莓事賞櫻趣」主題貨架，有各式草莓口味的餅乾、零食、飲料、麵包。因應情人節到來，也同步推出金莎巧克力禮盒，買指定樂事商品加送心心相印造型吸管。
■萊爾富
即日起至2月15日推出「幸福起手式」預購專刊，應景巧克力部份，今年引進波蘭進口的Mieszko櫻桃醉心巧克力提盒，售價299元，內含整顆去核酒漬櫻桃。
■ROYCE'
日本北海道巧克力ROYCE'針對情人節推出限定款新品，ROYCE'表示，2月以來「情人節、巧克力、酒」成為3大熱門關鍵字，尤其添加酒為基底的生巧克力，屢屢佔據銷售排行榜，因此情人節期間限定開賣主打雞尾酒大人味的皇家基爾生巧克力；台中店也限定販售草莓香檳生巧克力。
■COCOMAKER可可美克
超美的情人節限定禮盒，光用眼睛看就會被感動，最多有覆盆子、馬斯卡邦、荔枝草莓、梅酒酒糖、咖啡威士忌等多達12種口味。另一款「紅寶石巧克力口紅」，造型幾可亂真，也是充滿亮點的巧克力新品。
■幸福可可手工巧克力工坊
店內推出紅寶石芭樂巧克力磚、小寶石巧克力，前者是人氣極高的巧克力商品，使用台灣在地的紅心芭樂，巧克力結合芭樂香氣意外爽口。而小寶石巧克力的外殼充滿少女心，依照季節不同，每季的小寶石口味也不同。
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