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情人節要安太座！盤點絕美、高CP值巧克力　秒收服另一半

▲巧克力一向是情人節萬年不敗禮品，7-11今年引進北海道限定的「白雷神可可餅乾」，也是首次在北海道以外的地區販售。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲巧克力一向是情人節萬年不敗禮品，7-11今年引進北海道限定的「白雷神可可餅乾」，也是首次在北海道以外的地區販售。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-10 07:50:00

沒有準備花束及禮物，情人節還是記得送份巧克力給另一半，儀式感讓感情維持溫度之外，勿忘「安太座」跟安太歲一樣重要。但別隨手買條77乳加巧克力敷衍對方，挑對巧克力還是很有過節氣氛。《NOWnews今日新聞》整理超商、超市、品牌特色巧克力，像是小七此次首度開賣「白雷神」，或是ROYCE'強打添加酒為基底的生巧克力，可根據預算挑選精緻絕美款，或是隨手好買的高CP小物，甜甜度過一年一次的情人節。

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■7-11
根據7-ELEVEN觀察，巧克力銷量在情人節當天通常會暴增超過5倍，今年最大亮點是首度引進北海道限定的「白雷神」，這也是首次在北海道以外的地區販售，可惜是採用大包裝40袋入量販包方式，專送另一半可能吃不完，倒是很適合廣發給同事同學，眾人一起過節，平均單入17元。

▲北海道限定白雷神可可餅乾，40入699元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲北海道限定白雷神可可餅乾，40入699元。（圖／7-ELEVEN提供）
■全家
冬季是草莓產季，全家到3月8日前推出「莓事賞櫻趣」主題貨架，有各式草莓口味的餅乾、零食、飲料、麵包。因應情人節到來，也同步推出金莎巧克力禮盒，買指定樂事商品加送心心相印造型吸管。

▲全家有不少草莓口味的巧克力，買指定樂事商品加送心心相印造型吸管。（圖／全家提供）
▲全家有不少草莓口味的巧克力，買指定樂事商品加送心心相印造型吸管。（圖／全家提供）
■萊爾富
即日起至2月15日推出「幸福起手式」預購專刊，應景巧克力部份，今年引進波蘭進口的Mieszko櫻桃醉心巧克力提盒，售價299元，內含整顆去核酒漬櫻桃。

▲萊爾富推出Mieszko櫻桃醉心巧克力提盒，用多汁櫻桃搭配烈酒。（圖／萊爾富
▲萊爾富推出Mieszko櫻桃醉心巧克力提盒，用多汁櫻桃搭配烈酒。（圖／萊爾富提供）
■ROYCE'
日本北海道巧克力ROYCE'針對情人節推出限定款新品，ROYCE'表示，2月以來「情人節、巧克力、酒」成為3大熱門關鍵字，尤其添加酒為基底的生巧克力，屢屢佔據銷售排行榜，因此情人節期間限定開賣主打雞尾酒大人味的皇家基爾生巧克力；台中店也限定販售草莓香檳生巧克力。

▲結合莓香及微醺香檳的「草莓香檳生巧克力」售價560元，台中店限定。（圖／ROYCE'提供）
▲結合莓香及微醺香檳的「草莓香檳生巧克力」售價560元，台中店限定。（圖／ROYCE'提供）
■COCOMAKER可可美克
超美的情人節限定禮盒，光用眼睛看就會被感動，最多有覆盆子、馬斯卡邦、荔枝草莓、梅酒酒糖、咖啡威士忌等多達12種口味。另一款「紅寶石巧克力口紅」，造型幾可亂真，也是充滿亮點的巧克力新品。

▲情人節限定禮盒有多種口味。（圖／COCOMAKER可可美克提供）
▲情人節限定禮盒有多種口味。（圖／COCOMAKER可可美克提供）
▲「紅寶石巧克力口紅」還原度極高，十分逼真。（圖／COCOMAKER可可美克提供）
▲「紅寶石巧克力口紅」還原度極高，十分逼真。（圖／COCOMAKER可可美克提供）
■幸福可可手工巧克力工坊
店內推出紅寶石芭樂巧克力磚、小寶石巧克力，前者是人氣極高的巧克力商品，使用台灣在地的紅心芭樂，巧克力結合芭樂香氣意外爽口。而小寶石巧克力的外殼充滿少女心，依照季節不同，每季的小寶石口味也不同。

▲紅寶石芭樂巧克力磚在店內的人氣極高。（圖／幸福可可手工巧克力工坊提供）
▲紅寶石芭樂巧克力磚在店內的人氣極高。（圖／幸福可可手工巧克力工坊提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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