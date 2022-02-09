今日最聚焦／學者認證福食風險低　籲設行動值示警

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「我個人是贊成的！」吳杰認為，福島核電事件經過10年，食物中的輻射殘留量已是蠻低，再加上我國規範一般食物中放射物質銫137、銫134，每公斤不得超過100貝克是相當低的數值，導致癌症風險也非常低，因此對食安上影響非常輕微。
目前我國輻射檢測僅針對碘131、銫134、銫137，並未納入鍶90，吳杰解釋，核事故發生時有大量輻射物質外洩，檢測鍶90成本較高且過程冗長，可以監控銫134、銫137為指標，若食物中檢出銫137，也可假設食物中有鍶90，透過檢測銫134、銫137判別食物是否有汙染即可。
吳杰說明，福島核災發生後，放射性同位素排入地下水、海水，再透過土壤、植物吸收、動物食用等進入食物鏈，且在福島核災前還有車諾比核災，就已排了很多輻射物質進入海中，因此民眾若是擔心輻射殘留於食材中，可避免食用海產魚類、野菇類等。吳進一步指出，抹茶粉、茶類，或是濃縮物品像是果乾、果膠也常檢出輻射殘留，「這些東西有個特色，就是它把水分都瀝掉了，所以有一種濃縮的效應」，因此測到的放射性同位素會特別高。
民眾可能仍對福食存有隱憂，吳杰分享，可透過浸泡降低放射性同位素存量，但基本上若政府在邊境確實把關，含有放射性同位素的食品就不會進到市場，民眾也就不需要擔心。
過往針對非福島五縣市食品進口，我國採逐批檢驗方式，吳杰建議，過往檢驗都未檢出不合格，即使檢測出微量輻射殘留，也都約為每公斤10貝克左右，是法規限制的十分之一，意即經過長時間的證實，「非福島五縣市的食品幾乎是很安全的」，可改採抽驗。
不過吳杰也提到，針對福島五縣市食品進口，雖我國訂定每公斤不得超過100貝克的標準，但仍應在標準下建立「行動值」，若產品輻射殘留值雖合格，但超過行動值接近超標時，可示警廠商，未來將禁止進口或是進行加強抽驗等措施把關食安。