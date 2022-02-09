COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

今日最聚焦／學者認證福食風險低　籲設行動值示警

▲台灣將解禁福食，但許多民眾仍擔心食安風險，圖為日本福島超市。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣將解禁福食，但許多民眾仍擔心食安風險，圖為日本福島超市。（圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

2022-02-09 17:00:00

台灣將解禁福食，但許多民眾仍擔心食安風險，國立陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學系教授吳杰今（9）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，福食對食安影響非常輕微，若還是有疑慮可避免食用海產、野菇等，並建議在現行規範下，應增設「行動值」監測，當食物雖然合格，但超過行動值接近超標時，就要示警廠商密切注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2011年3月11日，日本發生太平洋近海地震，伴隨而來的巨大海嘯損毀福島第一核電廠，造成大量放射性物質外洩，全球各國對日本食品進口採取管制措施，台灣也禁止福島五縣市食品進口。直至昨日，行政院宣布，將以3原則、3配套方式開放日本福食，3原則為回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關；3配套則是禁止特定地區進口改為禁止特定風險品項進口，日本禁止流通的無法輸入台灣，針對風險品項要求提供雙證，福島五縣市食品於邊境逐批檢驗。

「我個人是贊成的！」吳杰認為，福島核電事件經過10年，食物中的輻射殘留量已是蠻低，再加上我國規範一般食物中放射物質銫137、銫134，每公斤不得超過100貝克是相當低的數值，導致癌症風險也非常低，因此對食安上影響非常輕微。

目前我國輻射檢測僅針對碘131、銫134、銫137，並未納入鍶90，吳杰解釋，核事故發生時有大量輻射物質外洩，檢測鍶90成本較高且過程冗長，可以監控銫134、銫137為指標，若食物中檢出銫137，也可假設食物中有鍶90，透過檢測銫134、銫137判別食物是否有汙染即可。

吳杰說明，福島核災發生後，放射性同位素排入地下水、海水，再透過土壤、植物吸收、動物食用等進入食物鏈，且在福島核災前還有車諾比核災，就已排了很多輻射物質進入海中，因此民眾若是擔心輻射殘留於食材中，可避免食用海產魚類、野菇類等。吳進一步指出，抹茶粉、茶類，或是濃縮物品像是果乾、果膠也常檢出輻射殘留，「這些東西有個特色，就是它把水分都瀝掉了，所以有一種濃縮的效應」，因此測到的放射性同位素會特別高。

民眾可能仍對福食存有隱憂，吳杰分享，可透過浸泡降低放射性同位素存量，但基本上若政府在邊境確實把關，含有放射性同位素的食品就不會進到市場，民眾也就不需要擔心。

過往針對非福島五縣市食品進口，我國採逐批檢驗方式，吳杰建議，過往檢驗都未檢出不合格，即使檢測出微量輻射殘留，也都約為每公斤10貝克左右，是法規限制的十分之一，意即經過長時間的證實，「非福島五縣市的食品幾乎是很安全的」，可改採抽驗。

不過吳杰也提到，針對福島五縣市食品進口，雖我國訂定每公斤不得超過100貝克的標準，但仍應在標準下建立「行動值」，若產品輻射殘留值雖合格，但超過行動值接近超標時，可示警廠商，未來將禁止進口或是進行加強抽驗等措施把關食安。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀