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江宏傑護隊員開戰裁判　《全明星》道歉還原「幕後真相」

▲鉛球項目備受爭議，江宏傑（右）​​​​​​​出面替隊員們說話，《全明星運動會》發文道歉，左為錢薇娟。（圖／《全明星運動會》臉書）
▲鉛球項目備受爭議，江宏傑（右）​​​​​​​出面替隊員們說話，《全明星運動會》發文道歉，左為錢薇娟。（圖／《全明星運動會》臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-02-09 14:07:13

節目《全明星運動會》由江宏傑、錢薇娟分別擔任紅、藍兩隊領隊，目前已經進行到第三季第9集，每周都會有不一樣的亮點，不過在最新的一集的鉛球項目中，紅隊隊員抗議藍隊隊員丟球姿勢犯規，最後竟還能下勝利，讓江宏傑忍不住出面替隊員們說話，疑似槓上裁判，此事掀起紅、藍兩隊支持者不滿，在節目官方粉絲專頁掀起論戰。對此，《全明星運動會》今（9）日也特地發文還原真相，表示依舊維持判決。

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▲《全明星運動會》鉛球項目備受爭議。（圖／《全明星運動會》臉書）
▲紅隊隊員抗議藍隊隊員丟球姿勢犯規。（圖／《全明星運動會》臉書）
從聲明中可以看到，《全明星運動會》表示當時江宏傑提出抗議，裁判長隨後就召集裁判回放帶子，經過反覆檢視及討論，所以最終維持判決不變：「大會本於尊重原則，也希望所有藝人選手謹記誓詞並接受比賽結果，於是現場繼續進行後續比賽。」透露是後製剪輯時，在實境判斷、篇幅上取捨，才引起各方爭議，也讓裁判及2隊領隊、隊員承受各方壓力：「這點我們非常抱歉，未來我們會更謹慎檢視播出內容。」

《全明星運動會》強調在一場運動項目中，裁判角色是協助比賽順利進行，但絕無刻意偏袒之情事：「藝人選手們都不是專業的運動員，在短時間內需要快速理解規則後上場比賽及克服現場比賽的高張力，為了能有好的表現呈現給觀眾。」而裁判組與製作單位也因應錄影需求、考量選手身體素質，會適度修正各運動項目比賽規則，裁判亦針對執法予以調整。

▲《全明星運動會》臉書全文。（圖／《全明星運動會》臉書）
▲《全明星運動會》臉書全文。（圖／《全明星運動會》臉書）
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