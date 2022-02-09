台股漲185點收18168點 IC設計、矽晶圓紅通通
美股昨（8）日四大指數皆漲，激勵台北股市今（9）日開高走高，大盤尾盤依舊強勢，最高一度漲逾200點，終場漲185點，收在18168點，漲幅1.03%，成交金額新台幣2940億元。權值股台積電終場漲5元，收在633元。今日盤面焦點為IC設計、面板與矽晶圓族群，表現亮眼。
記者許家禎/台北報導
2022-02-09 14:02:12｜2022-02-09 14:03:53
台北股市今日開盤漲93.77點，加權股價指數以18060.33點開出，台股開高走高，尾盤一度大漲超過200點，終場漲185點，收在18168點，漲幅1.03%，成交金額新台幣2940億元。至於亞股今日也紅通通，日韓股市分別漲1%與0.8%，陸港股則漲1%與2%。
權值股台積電終場漲5元，收在633元。聯電漲1%，來到56元。世界先進漲3%多。另外，日月光、國巨漲2%。至於面板族群亮眼，像是友達、群創與彩晶漲4.8%、3.4%與5%。IC設計不遑多讓，聯發科強勢漲3%，收1130元。偉詮電、智原、揚智漲逾4到5%，晶豪科、聯陽、矽統、義隆、凌陽、聯傑、創意漲逾2到3%。矽晶圓包括台勝科、嘉晶、合晶漲2到3%，漢磊漲5%。