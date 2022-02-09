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高市府攜手LINE熱點　台灣燈會吃喝玩樂優惠全攻略

▲使用LINE熱點可方便快速地查找愛河灣、衛武營雙燈區的作品。（圖／高市府提供）
▲使用LINE熱點可方便快速地查找愛河灣、衛武營雙燈區的作品。（圖／高市府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-02-09 14:18:22

在2022台灣燈會期間，高雄市政府與LINE熱點合作，使用LINE熱點（ https://lin.ee/Xxfk0UM/czvn ）可方便快速地查找愛河灣、衛武營雙燈區的作品，還能瀏覽高雄吃喝玩樂全攻略，與周邊店家的優惠。貼心備齊好康，讓民眾放心賞燈，不用擔心荷包受傷。 LINE熱點事業部總監余欣蓬表示：「LINE熱點是LINE中的查找服務，民眾來看燈會，隨時打開手機中的LINE，進入LINE熱點就能找到店家優惠，不用額外下載APP，是暢遊高雄必備的在地行動指南。」

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▲隨時打開手機中的LINE，是暢遊高雄必備的在地行動指南。（圖／高市府提供）
▲隨時打開手機中的LINE，是暢遊高雄必備的在地行動指南。（圖／高市府提供）
LINE除了熱點提供深入的策展主題式導覽及優惠資訊外，也支援近700顆LINE Beacon，賞燈民眾只要上台灣燈會官網預約燈會碼，即可在燈會LINE官方帳號（ https://bit.ly/3uDcWBR ）中，享有個人化智慧導覽體驗！

▲隨時打開手機中的LINE，是暢遊高雄必備的在地行動指南。（圖／高市府提供）
▲隨時打開手機中的LINE，是暢遊高雄必備的在地行動指南。（圖／高市府提供）
高市府表示，LINE在去年三級警戒期間，由LINE熱點與高市府攜手推出高雄好家載，協助計程車司機及餐飲業者度過疫情衝擊，現更協助高市府打造「防疫智慧新燈會」高市府對此表達由衷感謝，也期盼未來雙方持續深化合作。

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