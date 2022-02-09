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獨／明金成遺孀獨帶未滿月龍鳳胎　曾國城急找2好友協助

▲明金成（左圖左）遺孀獨帶未滿月龍鳳胎，曾國城（右圖）急找2友協助。（圖／明金成、曾國城臉書）
▲明金成（左圖左）遺孀獨帶未滿月龍鳳胎，曾國城（右圖）急找2友協助。（圖／明金成、曾國城臉書）

記者侯家瑜/台北報導

2022-02-09 15:02:17

導演、演員明金成過去執導、飾演多部偶像劇，上個月20日才與老婆Patty喜獲龍鳳胎的他，昨（8）日卻傳出因心肌梗塞猝逝的消息，享年51歲。而與明金成交情超過30年的曾國城，稍早也發出聲明悼念，至於往後是否會協助照顧Patty，經紀人也親自向《NOWnews今日新聞》回應。

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▲明金成和老婆林沛締結婚4年多，剛迎來一對龍鳳胎。（圖／明金成臉書）
▲明金成（左）和老婆林沛締結婚4年多，才剛迎來一對龍鳳胎。（圖／明金成臉書）
曾國城娓娓道出與明金成昔日點滴：「跟明金成認識將近30年，一退伍就認識了，我的婚禮他還當我的伴郎，從他在夜店當bartender 到演員，再當上搶手級的導演，也因為工作關係漸漸地聚少離多。」

另外，曾國城也透露10多年前明金成罹患憂鬱症期間，所有朋友、兄弟都很關心他的身體健康：「常常輪流叫他出來走走，那時候如果他的好哥們庹宗康跟屈中恆叫不動他，應該也沒人叫得動他了吧！2017年結婚時，就是明金成迎向身心健康、幸福人生的最好證明，他的老婆Patty功不可沒。」

盛讚Patty之餘，曾國城也說出對她的憂心，事實上，明金成在臨終前還在月子中心陪伴老婆，享受共同擁有新生命的喜悅，怎料過沒多久，他就從此與妻小天人永隔，小孩還沒滿月就已痛失爸爸，讓曾國城相當不捨：「剛過完虎年春節，又剛生下一對龍鳳胎，根本就是龍虎鳳，這是多吉祥的好事、好兆頭，我跟他（明金成）同樣年過半百，我了解這是多麼值得開心祝福的事情，但沒想到他突然離開，真的很難過。」

曾國城最後無奈地說：「我覺得現在最需要關心的就是他太太Patty，在一個月內遇上這樣的大喜大悲，就算是為母則強，也不知道該如何面對吧？」至於未來是否會幫忙照顧Patty，經紀人表示還會再與庹宗康、屈中恆聯繫，看狀況給予協助。
 

▲明金成（左）、屈中恆擁有多年交情。（圖／一袋女王YouTube）
▲明金成（左）、屈中恆擁有多年交情。（圖／一袋女王YouTube）
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