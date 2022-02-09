獨／明金成遺孀獨帶未滿月龍鳳胎　曾國城急找2好友協助

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另外，曾國城也透露10多年前明金成罹患憂鬱症期間，所有朋友、兄弟都很關心他的身體健康：「常常輪流叫他出來走走，那時候如果他的好哥們庹宗康跟屈中恆叫不動他，應該也沒人叫得動他了吧！2017年結婚時，就是明金成迎向身心健康、幸福人生的最好證明，他的老婆Patty功不可沒。」
盛讚Patty之餘，曾國城也說出對她的憂心，事實上，明金成在臨終前還在月子中心陪伴老婆，享受共同擁有新生命的喜悅，怎料過沒多久，他就從此與妻小天人永隔，小孩還沒滿月就已痛失爸爸，讓曾國城相當不捨：「剛過完虎年春節，又剛生下一對龍鳳胎，根本就是龍虎鳳，這是多吉祥的好事、好兆頭，我跟他（明金成）同樣年過半百，我了解這是多麼值得開心祝福的事情，但沒想到他突然離開，真的很難過。」
曾國城最後無奈地說：「我覺得現在最需要關心的就是他太太Patty，在一個月內遇上這樣的大喜大悲，就算是為母則強，也不知道該如何面對吧？」至於未來是否會幫忙照顧Patty，經紀人表示還會再與庹宗康、屈中恆聯繫，看狀況給予協助。
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