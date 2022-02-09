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法媒揭採訪彭帥細節　稱不確定她是否自由、讀者有權不信

▲中國網球女將彭帥昨（8）日現身北京冬奧，先前採訪她的法國體育媒體《團隊報》團隊在外媒採訪中透露相關細節。 （圖／美聯社／達志影像）
▲中國網球女將彭帥昨（8）日現身北京冬奧，先前採訪她的法國體育媒體《團隊報》團隊在外媒採訪中透露相關細節。 （圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-09 14:48:55

中國網球女將彭帥自從爆料與中國國務院前副總理張高麗的性醜聞後，從大眾眼前消失，直到北京冬奧將近，彭帥才出面接受法國體育媒體《團隊報》（L’Equipe）採訪，宣她決定退休的消息。儘管外界多批評該報淪中國宣傳機器，但《團隊報》的記者、主編也在訪後透露了採訪細節，並稱這次的專訪並不能證明彭帥沒事，讀者有權不相信。

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自從彭帥自爆有關性醜聞的貼文後，相關新聞頁面與名字在中國境內很快就被列為敏感詞遭到屏蔽或刪除，彭帥本人更是至少有3週處於音訊全無的狀態，雖然她在2021年12月出面接受新加坡「聯合早報」訪問，表達自己很安全、很自由，但外界對彭帥消失後又現身的說法始終存疑。

▲彭帥接受新加坡《聯合早報》訪問。（圖／翻攝自《聯合早報》影片）
▲彭帥接受新加坡《聯合早報》訪問。（圖／翻攝自《聯合早報》影片）
根據《美聯社》報導，當天安排與彭帥進行專訪的是來自《團隊報》的兩名記者，其中一位馬克‧文圖亞克（Marc Ventouillac）在中國奧運官員的安排下，與彭帥接觸並進行了交談。文圖亞克坦言，這次專訪是中國奧委會的公關宣傳與政治宣傳，目的在表現彭帥問題不存在，然而對他們來說，這次專訪的目的並不是確保彭帥安全、自由，而是希望當面向彭帥展現全世界的人對她的支持，要她知道自己不孤獨。

文圖亞克表示，對他來說中國的意圖很清楚，就是在北京舉辦冬奧期間讓彭帥接受採訪，向外界證明「問題不存在」。為了爭取這次採訪，《團隊報》同意先將提綱交給中國過目，也答應以問答逐字稿方式刊出，除了有中國奧會辦公室主任王侃陪同、翻譯外，《團隊報》也帶了自己的口譯人員確保翻譯正確。

▲國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖／翻攝自國際奧會網頁）
▲國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖／翻攝自國際奧會網頁）
文圖亞克也告訴美聯社，除了事先準備好的問題外，採訪過程《團隊報》也在沒有經過審查的情況下多問了一些問題，而彭帥也很快地回答了他們的提問，彷就像早知道該怎麼應對，但沒辦法確認這是否經過排練。文圖亞克指出，自己仍無法確定彭帥是否能自由發言、享有人身自由，這次的訪問並無法證明彭帥沒事。

▲中國網球女將彭帥（右）8日現身北京冬奧，與IOC主席巴赫（中）觀賽。 （圖／美聯社／達志影像）
▲中國網球女將彭帥（右）8日現身北京冬奧，與IOC主席巴赫（中）觀賽。 （圖／美聯社／達志影像）
此外，《團隊報》總編卡札迪厄（Jérôme Cazadieux）對於外界砲轟此次專訪並未提到張高麗、未直指關鍵問題，甚至被批淪為中國宣傳機器，為此接受法國新聞電台（FranceInfo）訪問時表示「彭帥的發言或行動都是不自由的」，除了遇到關鍵問題時「機械式」給出與官方如出一轍的答案外，「她的言語及肢體表達都完全受限」，卡札迪厄強調，他們採訪的目標主要是和她碰面，向她表達支持，對於受訪內容讀者有權不相信。
 

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