法媒揭採訪彭帥細節　稱不確定她是否自由、讀者有權不信

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《美聯社》報導，當天安排與彭帥進行專訪的是來自《團隊報》的兩名記者，其中一位馬克‧文圖亞克（Marc Ventouillac）在中國奧運官員的安排下，與彭帥接觸並進行了交談。文圖亞克坦言，這次專訪是中國奧委會的公關宣傳與政治宣傳，目的在表現彭帥問題不存在，然而對他們來說，這次專訪的目的並不是確保彭帥安全、自由，而是希望當面向彭帥展現全世界的人對她的支持，要她知道自己不孤獨。
文圖亞克表示，對他來說中國的意圖很清楚，就是在北京舉辦冬奧期間讓彭帥接受採訪，向外界證明「問題不存在」。為了爭取這次採訪，《團隊報》同意先將提綱交給中國過目，也答應以問答逐字稿方式刊出，除了有中國奧會辦公室主任王侃陪同、翻譯外，《團隊報》也帶了自己的口譯人員確保翻譯正確。
文圖亞克也告訴美聯社，除了事先準備好的問題外，採訪過程《團隊報》也在沒有經過審查的情況下多問了一些問題，而彭帥也很快地回答了他們的提問，彷就像早知道該怎麼應對，但沒辦法確認這是否經過排練。文圖亞克指出，自己仍無法確定彭帥是否能自由發言、享有人身自由，這次的訪問並無法證明彭帥沒事。
此外，《團隊報》總編卡札迪厄（Jérôme Cazadieux）對於外界砲轟此次專訪並未提到張高麗、未直指關鍵問題，甚至被批淪為中國宣傳機器，為此接受法國新聞電台（FranceInfo）訪問時表示「彭帥的發言或行動都是不自由的」，除了遇到關鍵問題時「機械式」給出與官方如出一轍的答案外，「她的言語及肢體表達都完全受限」，卡札迪厄強調，他們採訪的目標主要是和她碰面，向她表達支持，對於受訪內容讀者有權不相信。