特企／復古日式酒店夯「格蘭父子」祭情人節脫單新招！

選擇A：熱毛巾
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選擇B：書報雜誌
日式酒店內時常備有外語書報雜誌，不僅是為了與客人產生話題與交流，更是有助於讓客人舒坦地聊起家鄉故事、一解思鄉之情。留意到書報雜誌的你，善於觀察細節更對各地文化、趣事十分感興趣。你將會遇到一位文質彬彬、高雅不俗的對象，有著相似興趣的你們，建議配上蘊藏著珍奇酒廠故事的百富故事系列12年糖心橡木單一麥芽威士忌，兩個有故事的人一同品飲乘載著故事的酒液，嚐起來格外浪漫風雅。聞香時的甘美麥芽香氣，如同正在萌芽的愛情；酒液經過過桶後帶有蜜餞、椰香和香草味，讓風味更具層次感、豐富美妙，就像彼此交流擦出的火花，燦爛而美好，讓你們萌生共譜屬於一段甜蜜故事的念想。
選擇C：卡拉OK機
日式酒店中特有的活動便是唱卡拉OK，悠揚的歌聲瀰漫在歡聲笑語的氛圍中，總能快速讓客人卸下心防，很自然地拉近人與人的距離。第一眼若是看到卡拉OK機，表示你遇到的對象將會是一位平易近人、備受朋友喜愛的對象，你們可以相約到夜市或是老街來場輕鬆的半日約會，逛著琳瑯滿目的小販、玩著趣味的小遊戲，嘻笑玩樂中，兩人的眼中彷彿只有彼此。玩累了，再找個餐廳品嚐平民美食，這時建議選擇格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌，精選至少8年的高品質佳釀，經由雪莉桶過桶熟成後，桂圓香氣撲鼻，入喉後甘甜滑順，就如兩人相處時舒服自在的關係。甜蜜碰杯邊聊起玩遊戲的過程，歡笑聲中浪漫分食，將曖昧氛圍推到最高點，讓人好感倍增！
選擇D：水果切盤
造訪日式酒店時，桌上常見食物不是點心而是水果切盤，是為了讓客人們藉由攝取水果中的養分，幫助代謝血液中的酒精，讓客人能夠更無拘束地享受微醺歡樂氣氛。如果是水果拼盤吸引了你的目光，代表你將在朋友聚會上遇上一位善於炒熱氣氛、盡興享樂的目標對象，他不僅是朋友眼中的開心果，更有著活潑的微笑和充滿感染力的熱情，和他在一起總是笑聲不斷！最適合來場球場或比賽型約會，共同感受競技的熱血張力、一起為喜歡的隊伍加油、擊掌，快速拉近彼此距離，歡樂氣氛中建議搭配三隻猴子三重麥芽威士忌，喝法多變無拘束，不管是純飲、加入蘇打水或薑汁汽水調製都好玩，讓彼此以放鬆的方式，一同關注賽事刺激比拼到最後一刻！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！