壽星財運好旺！台中年輕男生日當天先刮中5千再中100萬
誰說生日禮物一定要別人送！台灣彩券公司透露，台中一位20多歲年輕男子，吃完生日餐後，在過彩券行時，想說趁自己生日來試手氣，買了2張「2000萬超級紅包」，刮第1張時中5000元，之後再刮第2張，結果幸運刮中100萬元，幫自己贏得生日大禮。
記者顏真真/台北報導
2022-02-09 15:01:28
台灣彩券公司今（2022）年新春限量推出的刮刮樂「2000萬超級紅包」共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，統計至2月8日止，已刮出2個2000萬元、5個200萬元+BMW休旅車、304個100萬元，其中位在台中市北屯區「立可得彩券行」，就有位年輕男子在自己生日當天刮中100萬元大獎。
根據「立可得彩券行」描述，刮出百萬獎的是一位約20多歲的年輕男子，中獎人的生日當天，在吃完生日餐後路過彩券行時，突然想到曾在網路上看很多YouTuber開箱刮刮樂「2000萬超級紅包」的影片，也有提到買刮刮樂可以做公益，於是趁著自己的生日，也買了2張試手氣。
沒想到，壽星在刮第1張「2000萬超級紅包」就中了5000元，緊接著刮第2張「2000萬超級紅包」竟然還中了100萬元。投注站王小姐透露，這位幸運的百萬壽星離開投注站前，還特別去買了一串鞭炮到店門口慶祝，想讓中獎的好運氣分享出來。