《華燈3》郭雪芙慘遭下藥凌虐 4大看點直指兇手真相
《華燈初上》第三季預告今（9日）正式公開，將於3月18日下午3點上線，預告揭開以潘文成（楊祐寧飾）為首的警政系統黑幕，楊祐寧、修杰楷、屈中恆、章廣辰、吳慷仁全員黑化，其中2人命懸一線，「領便當」的意味濃厚，而郭雪芙飾演的酒店小姐「愛子」慘遭下藥性侵，大尺度SM場景讓人咋舌。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-09 14:52:59
《華燈初上》預告公開4大看點，寶媽媽（吳慷仁飾）劇中開的酒店Sugar以「敢玩」立足條通，沒想到為了取悅老闆，寶媽媽疑似對愛子下藥，進貢給愛好SM的恩客，引爆羅雨儂（林心如飾）與寶媽媽的戰爭。另一邊百合（謝欣穎飾）不小心撞見男友亨利（王柏傑飾）的男男活春宮，與亨利床戰的對象神似寶媽媽或葛檢（修杰楷飾）。
而葛檢以警員薪水10倍的高酬黑金收買刑警潘文成（楊祐寧飾），一場局長（屈中恆飾）和潘文成在羅雨儂酒店喝花酒的戲，暗示潘文成升官內幕不單純。另外檜木老大（霍建華飾）熟知黑警內鬼有誰，他提供給潘文成毒品案的線索，要求潘文成要抓出蘇慶儀（楊謹華飾）命案的兇手。
預告中還洩漏2個人可能領便當，潘文成知道江瀚（鳳小岳飾）的錄音檔被手下阿達（章廣辰飾）拿走，一幕阿達拿槍指潘文成的畫面，暗示阿達可能殺人滅口，或是為了權力鬥爭除去障礙，另外寶媽媽在第三季遭下毒手，被人綁在大街上，臉上妝容全花，是生是死留下一個懸念。