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萊豬吃一年BTA、FTA沒下文　李貴敏：勿再洗腦國人

▲日本福島食品即將解禁輸台。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本福島食品即將解禁輸台。（圖／美聯社／達志影像）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-09 14:59:22｜2022-02-09 15:19:59

針對我國解禁日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口，並指開放對台灣加入CPTPP有更大助力。國民黨立委李貴敏今（9）日質疑，蔡政府通過萊豬前，宣稱能促成自由貿易協定，至今無下文，現在又強行開放福食，勿再欺騙、洗腦國人。

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李貴敏表示，開放萊豬一年，連台美雙邊貿易協議（BTA）都無聲無息，自由貿易協定（FTA）又在哪裡？真不知官員自吹自擂的自信從何而來，請蘇內閣別再自欺欺人，用似是而非的假訊息混淆視聽了。

李貴敏表示，CPTPP涉及11國的多邊經貿機制，何其複雜，任一國反對杯葛就會生變，以致連日本都不敢打包票，稱福島食品和加入CPTPP兩者應分開討論。只有綠營慣用大內宣洗民眾的腦、帶風向的手法，試圖用化約到離譜的訊息，企圖混淆民眾的認知，拿國民的健康、食安開玩笑。「一路敷衍，還先把核食改名福食」，不負責任地轉移民眾視聽。

李貴敏再指出，更別提台灣迄今還沒完成因應自由貿易衝擊的分析、評估及配套措施等規畫。自由貿易協定固然會為優勢產業帶來商機，但開放市場後的自由競爭可是全民承擔，一不小心弱勢產業就有翻車可能。貿然開放市場的後果，民進黨政府想過了嗎？還是騎驢看帳本，走一步算一步？就算開放核食真是台灣加入CPTPP的門票，難道2018年近800萬人公投反核食的國民意志可以迴避？

李批評，民進黨透過公投法修惡，把公投關到鳥籠裡，又全面封殺了公投綁大選，就可以在無視民意、未與人民溝通情況下，獨斷獨行、霸王硬上弓？這不就是名符其實的民選獨裁？

李貴敏強調，民進黨政府一方面高喊反核能，卻又大力挺核食，認為對環境與國民健康毫無影響，連風險管理都可雙標，拿人民健康作為交換，只求當前政治利益，實在是價值與認知錯亂。

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