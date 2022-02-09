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看電影聽故事！動物園攜手in89影城　跨界推廣動物保育

▲壽山動物園休園整備期間持續以「行動動物園」方式進行推廣活動。（圖／高市府觀光局提供）
▲壽山動物園休園整備期間持續以「行動動物園」方式進行推廣活動。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-02-09 15:11:58

壽山動物園會模仿人類動作的紅毛猩猩「咪咪」，她的故事在插畫家玉子筆下化身為《壽山好夥伴-走進動物的生命故事》繪本。為推廣動物保育，壽山動物園與in89影城跨界合作，將在2月12日及13日，分別於高雄駁二和大立in89影城舉辦「親子活動限定場」，大小朋友可以看電影、聽故事，動物園壽Q家族可愛布偶也會快閃現身互動，讓生態保育議題更加活潑有趣。

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▲壽山動物園與in89影城跨界合作，舉辦「親子活動限定場」。（圖／高市府觀光局提供）
▲壽山動物園與in89影城跨界合作，舉辦「親子活動限定場」。（圖／高市府觀光局提供）
「新動物園運動」如火如荼展開，壽山動物園休園整備期間持續以「行動動物園」方式進行推廣活動，透過說故事志工來進行《壽山好夥伴-走進動物的生命故事》繪本說故事活動，在2月份將首度跨界與電影院合作，攜手in89影城每月固定在全國各店點的boomboom親子影廳推出的「親子活動限定場」。

▲壽山動物園與關心生態議題並以繪圖和漫畫形式呈現人與動物間互動的「玉子日記」合作，推出《壽山好夥伴-走進動物的生命故事》繪本。（圖／高市府觀光局提供）
▲壽山動物園與關心生態議題並以繪圖和漫畫形式呈現人與動物間互動的「玉子日記」合作，推出《壽山好夥伴-走進動物的生命故事》繪本。（圖／高市府觀光局提供）
首場在2月12日in89駁二電影院的下午3點電影《歡樂好聲音2》場映前，2月13日在大立in89豪華影城的下午3點電影《歡樂好聲音2》場映後進行，大小朋友將可聆聽並了解紅毛猩猩咪咪等保育類動物的真實故事，希望藉此來喚起對於生態環境及動物保育的重視。

想參加本活動可以立即上in89官網訂票。另外也提醒民眾，配合防疫2級加強版措施，電影院廳內禁止飲食、喝飲料，民眾可在廳外吃完再進場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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