看電影聽故事！動物園攜手in89影城 跨界推廣動物保育
壽山動物園會模仿人類動作的紅毛猩猩「咪咪」，她的故事在插畫家玉子筆下化身為《壽山好夥伴-走進動物的生命故事》繪本。為推廣動物保育，壽山動物園與in89影城跨界合作，將在2月12日及13日，分別於高雄駁二和大立in89影城舉辦「親子活動限定場」，大小朋友可以看電影、聽故事，動物園壽Q家族可愛布偶也會快閃現身互動，讓生態保育議題更加活潑有趣。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-02-09 15:11:58
「新動物園運動」如火如荼展開，壽山動物園休園整備期間持續以「行動動物園」方式進行推廣活動，透過說故事志工來進行《壽山好夥伴-走進動物的生命故事》繪本說故事活動，在2月份將首度跨界與電影院合作，攜手in89影城每月固定在全國各店點的boomboom親子影廳推出的「親子活動限定場」。
首場在2月12日in89駁二電影院的下午3點電影《歡樂好聲音2》場映前，2月13日在大立in89豪華影城的下午3點電影《歡樂好聲音2》場映後進行，大小朋友將可聆聽並了解紅毛猩猩咪咪等保育類動物的真實故事，希望藉此來喚起對於生態環境及動物保育的重視。
想參加本活動可以立即上in89官網訂票。另外也提醒民眾，配合防疫2級加強版措施，電影院廳內禁止飲食、喝飲料，民眾可在廳外吃完再進場。
※【NOWnews 今日新聞
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