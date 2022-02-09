頻傳不明感染源群聚！醫憂年後疫情大爆發 陳時中這麼說
中央流行疫情指揮中心今（9）日公布，國內新增10例本土個案，分別為房仲相關點點幼兒園3例、桃園日翊物流員工家人2例、新北板橋一家4口友人1例跟高雄親友群聚但感染源不明的4例。隨著多起不明感染傳出，外界也憂慮因春節期間跨縣市人流移動，症狀若多為無症狀感染，社區傳播鏈恐逾20條，是否讓疫情大爆發，對此指揮官陳時中說目前沒有這樣的情況，但我們還是要非常小心。
編輯中心／綜合報導
2022-02-09 15:10:54
自年初以來，台灣爆發Omicron本土疫情，多個縣市出現群聚感染，甚至也有不少不明感染源，因此有醫師認為，台灣恐怕有超過20條的不明感染傳播鏈，且很可能都是沒有症狀的黑數。
針對此說法，陳時中回應稱大爆發他是沒看到，其實也不用他看，大家一起來看，陳時中說，什麼是大爆發？是像日本最近就十萬人，韓國4.7萬人，還是像香港600、1000人？
陳時中表示，那個才叫大爆發，傳染鏈都是幾百條，而台灣目前沒有這樣情況，但我們還是要非常小心。（編輯：林莞茜）
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