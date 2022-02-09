高雄今+4　親友過年聚餐、打牌確診

高雄今（9）日新增4例本土確診案例，為過年期間親友間的傳播，高雄市長陳其邁表示，這起案例會發現是因為有機警的診所醫師發現小朋友有發燒及咳嗽症狀，經快篩後陽性，轉介到醫院進行PCR採檢後確診陽性，因為還有跨縣市移動及親人間往來，感染源還在清查中。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-09 15:24:04
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄今日新增4例確診，其中3例與家族群聚有關，2月4日晚間該家族有17人在楠梓住家聚餐，其中就有案19380、19381、19382確診，分別為20多歲及兩位10多歲的男性，吃飯結束後，案19380、19381、19382和跟另一名親友，一起在密閉的房間內玩手遊和撲克牌；而案19380也曾在2月6日和其他4名友人用餐，其中案19401也確診，但兩人的CT值分別為16.6和26.9，可見並非同一波段感染。
陳其邁說，過年期間家族聚餐頻繁，當然在吃飯在家一定拿下口罩，目前家族3人確診之外其他採檢都是陰性，還是提醒大家，在聚會時假如不是同住家人，在吃飯之外的時間，還是盡量戴口罩，而因為個案足跡曾到大樹，因此在今明兩天，在大樹區公所也設置有社區篩檢站，鄉親若有需要可攜帶健保卡進行篩檢。
※【NOWnews 今日新聞
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