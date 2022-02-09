巫苡萱分手後到前任家休息 被邀約「哄睡覺」卻氣到罵人
韓綜《換乘戀愛》邀請5對已分手的素人情侶，讓他們入住同一個處所，大家必須看著前任跟其他人曖昧、約會，灑狗寫橋段掀起熱議，從韓國紅到台灣。而啦啦隊女神巫苡萱近來也在《11點熱吵店》上談論「是否還能跟前任當男友」主題，透露某次只是想找地方休息，卻讓前男友會錯意，讓她氣得拔腿就跑。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-09 19:00:00
巫苡萱與前任都是和平分手，前男友在追喜歡的女生時，也願意當他的軍師、給意見，她透露某次工作結束後，距離下一個工作隔了一個半小時，想起前男友家在附近，就撥電話給前男友問：「能去他家『等待』一下嗎？」又大膽地問：「房間可以借我睡一下嗎？」怎料當巫苡萱睡覺時，前男友就默默坐到床邊摸她的頭，表示要哄她睡覺，這時巫以萱才發現，前男友誤以為要給他機會，所以就直接把前男友罵了一頓，包包拿了就跑走。
剛與大飛分手沒多久的楊晨熙，也和對方維持好友關係，雙方更講好如果未來另一方有困難，會願意伸出援手：「如果他未來想出專輯，我有能力的話，我願意幫他。」讓Melody大讚是維持良好關係的好典範，但楊晨熙也表明，自己覺得跟前任最好還是一刀兩斷，就是要避嫌。