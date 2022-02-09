國民黨縣市長提名辦法出爐　現任優先、協調代替初選

為爭取年底九合一大選勝選，中國國民黨中常會今（9）日通過「111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，文傳會主委凌濤表示，將成立「中央選舉提名委員會」，負責審核建議提名人選及策進輔選工作；另亦設置「中央選戰策略會報」，負責徵詢、協調及提出建議提名人選。
記者余祥／台北報導
2022-02-09 15:28:46
凌濤指出，辦法中規定，「中央選舉提名委員會」由主席擔任召集人，並置委員若干人；為推動中央選舉提名委員會決策，成立「中央選戰策略會報」，由主席指派秘書長召集黨內及社會具選戰經驗人士若干人組成。
凌濤表示，建議提名人選經「中央選戰策略會報」送請「中央選舉提名委員會」審議後，報請中常會核定。
此外，辦法中也規範，黨員應遵守本黨考核紀律及募款責任額之相關規定，違者以黨紀議處。
組發會說明，通過特別辦法可以依照各縣市地區特性以及選情因時、因地制宜，彈性決定提名機制。此外，成立中央選舉提名委員會及中央選戰策略會報，邀請具選戰經驗、熟稔地方事務的優秀同志加入，擴大決策參與範圍，有利於對縣市長整體提名布局規劃進行更為宏觀的整體戰略思考。
中常委林金結表示，縣市長提名以現任優先，若是像金門有其他跳戰者，就先協調，協調不成再進行全民調初選，作為提名依據，議員下週也會開始啟動佈局計畫，一樣是現任優先，相信年底這一仗可以交出漂亮的成績單。