為斷藏人生路？尼泊爾報告「外洩」　控中國越界侵佔領土

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這份報告於去年9月撰寫，但目前還不清楚尼泊爾政府至今不公布報告的原因。尼泊爾政府近年來努力改善與中國的關係，意圖平衡與印度的關係。這份報告可能會給尼中關係發展帶來壓力。
報告外洩之後，尼泊爾通訊部長卡爾基表示，任何與鄰國的邊境問題都將透過外交手段解決，並指出這些問題不應當出現，尼泊爾政府努力阻止類似情況發生。
中國駐加德滿都（Kathmandu）大使館否認有侵占之事。尼泊爾政府尚未回覆《BBC》的提問。
尼泊爾與中國的共同邊境沿著喜瑪拉亞山脈綿延將近1400公里，兩國在1960年代初期簽署了一系列劃界條約。因兩國邊境多半位於偏遠地區，邊境線上力有柱子作為標記，但是柱子之間相隔好幾公里，使得具體界線難以判定。
有消息指出，中國在當地蓋固定建築，不過尼泊爾政府派出警察與政府代表團組成的工作小組前往調查，發現那些被指位在尼泊爾境內的中國建築，其實上是建在屬於中國的一側。
但報告顯示，中國的監控活動限制了尼泊爾境內拉倫鐘地區（Lalungjong）的宗教活動。此地因靠近印度教和佛教聖地岡仁波齊峰（Mount Kailash），原本常吸引朝聖者前往。
報告結論指稱，中方還限制尼泊爾農民放牧活動，並且在該區域內的界碑周圍搭起圍籬，試圖在尼泊爾境內興建水渠和道路。
不過調查人員也發現，當地的尼泊爾人通常不願談論邊境問題，因為有些人的生活仰賴不時造訪中國邊境的市場。報告建議尼泊爾安全部隊應駐守在胡拉姆地區，並且兩國應重啟一項多年未用的邊境爭端解決機制。
《BBC》報導指出，目前還不清楚中方強化控制邊境地區的動機，但是邊境安全可能是理由之一。歷史上，有需朝聖者和商人會私下穿越尼中邊境，但中國逐漸限制這類跨境流動。尼泊爾前外交官、目前任職加德滿都智庫的卡納（Vijay Kant Karna）表示，北京可能是憂心區域競爭對手印度，堤防「外部勢力滲透」。
同時中國可能也擔心藏人借道此地。多年來，在北京高壓政策壓迫下，大批藏人出逃，目前有約2萬藏人難民居住在尼泊爾，其他藏人則經由此處前往印度和其他地方。而中國近年來不斷是骨切斷這類的出逃路徑。
過去2年都有報導稱中國入侵尼泊爾，導致尼泊爾首都加德滿都偶有抗議活動，上個月才發生相關示威。對此，中國大使館發表聲明否認，並表示「希望尼泊爾人民不會被虛假訊息誤導」。