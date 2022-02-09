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為斷藏人生路？尼泊爾報告「外洩」　控中國越界侵佔領土

▲尼泊爾與中國一直以來存在邊境問題。圖為2019年尼泊爾政府官員拿著兩國國旗迎接中國國家主席習近平來訪。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼泊爾與中國一直以來存在邊境問題。圖為2019年尼泊爾政府官員拿著兩國國旗迎接中國國家主席習近平來訪。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-09 15:44:18

尼泊爾政府近日一份外洩的報告指出，中國在兩國共同邊界地區進行活動，並且越界侵佔尼泊爾領土。這是尼泊爾官方首次正式指控中國在邊境干涉其領土。中國駐尼泊爾使館否認侵佔一事。

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BBC》取得了這份洩漏的報告，並且公布部分內容。報導指出，中國解放軍正沿著兩國邊界入侵尼泊爾，當中提到過去就一直存在著中國侵入尼泊爾偏遠西部與中國西藏接壤的胡拉姆地區（Humla）的相關說法。

這份報告於去年9月撰寫，但目前還不清楚尼泊爾政府至今不公布報告的原因。尼泊爾政府近年來努力改善與中國的關係，意圖平衡與印度的關係。這份報告可能會給尼中關係發展帶來壓力。

報告外洩之後，尼泊爾通訊部長卡爾基表示，任何與鄰國的邊境問題都將透過外交手段解決，並指出這些問題不應當出現，尼泊爾政府努力阻止類似情況發生。

中國駐加德滿都（Kathmandu）大使館否認有侵占之事。尼泊爾政府尚未回覆《BBC》的提問。

尼泊爾與中國的共同邊境沿著喜瑪拉亞山脈綿延將近1400公里，兩國在1960年代初期簽署了一系列劃界條約。因兩國邊境多半位於偏遠地區，邊境線上力有柱子作為標記，但是柱子之間相隔好幾公里，使得具體界線難以判定。

有消息指出，中國在當地蓋固定建築，不過尼泊爾政府派出警察與政府代表團組成的工作小組前往調查，發現那些被指位在尼泊爾境內的中國建築，其實上是建在屬於中國的一側。

但報告顯示，中國的監控活動限制了尼泊爾境內拉倫鐘地區（Lalungjong）的宗教活動。此地因靠近印度教和佛教聖地岡仁波齊峰（Mount Kailash），原本常吸引朝聖者前往。

報告結論指稱，中方還限制尼泊爾農民放牧活動，並且在該區域內的界碑周圍搭起圍籬，試圖在尼泊爾境內興建水渠和道路。

不過調查人員也發現，當地的尼泊爾人通常不願談論邊境問題，因為有些人的生活仰賴不時造訪中國邊境的市場。報告建議尼泊爾安全部隊應駐守在胡拉姆地區，並且兩國應重啟一項多年未用的邊境爭端解決機制。

《BBC》報導指出，目前還不清楚中方強化控制邊境地區的動機，但是邊境安全可能是理由之一。歷史上，有需朝聖者和商人會私下穿越尼中邊境，但中國逐漸限制這類跨境流動。尼泊爾前外交官、目前任職加德滿都智庫的卡納（Vijay Kant Karna）表示，北京可能是憂心區域競爭對手印度，堤防「外部勢力滲透」。

同時中國可能也擔心藏人借道此地。多年來，在北京高壓政策壓迫下，大批藏人出逃，目前有約2萬藏人難民居住在尼泊爾，其他藏人則經由此處前往印度和其他地方。而中國近年來不斷是骨切斷這類的出逃路徑。

過去2年都有報導稱中國入侵尼泊爾，導致尼泊爾首都加德滿都偶有抗議活動，上個月才發生相關示威。對此，中國大使館發表聲明否認，並表示「希望尼泊爾人民不會被虛假訊息誤導」。

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