急採購純鍺偵檢器把關福食 盧秀燕祭出護食安4大作為
政府開放福食，強調將為國人食安把關，但六都僅新北、高雄、台中自有輻射檢驗設備。台中目前已有一部碘化鈉偵檢器，市長盧秀燕表示，將動用第二預備金緊急採購「純鍺偵檢器」，將查驗量能提高6倍。
記者顏幸如/台中報導
2022-02-09 15:48:08
日本福食即將進口，在民眾高度關注下，各地憂心抽檢量能不足。盧秀燕今（9日）下午前往台中市北區國民運動中心視察防疫措施，她受訪時表示，針對中央開放核食進口，市府秉持「中央開放、地方嚴守、尊重民意、把關食安」立場，將祭出維護台中食安4大作為，包括一、加強查核日本進口食品；二、核食檢驗量能6倍增；三、有疑慮食品不得入校園；四、加強產地標示，全面嚴格稽查，守護人民健康。
盧秀燕表示，市府已建置「台中市核食食安專區」網站，提供民眾查詢及作為消費選擇參考。在第一線快速篩檢部份，市府食安處已有一部食品放射性檢驗設備「碘化鈉偵檢器」，因應福食進口，將動用第二預備金添購「純鍺偵檢器」，對於有輻射疑慮的食品，查驗量能將提高6倍，從每年查驗400件，增加到2400件以上。
盧秀燕說，各校將於2月11日開學，市府已要求教育局修改營養午餐供應契約，將可能造成健康疑慮的食材排除，確保師生吃得安心。