高雄今+4　曾去過義大世界、家樂福

高雄今（9）日新增4例本土確診案例，分別為家族成員案19380、19381、19382，以及曾和案19380一起聚餐的案19401，目前個案足跡所至的義大世界、家樂福、火鍋店、海產店、牛肉麵店等都已經清消完畢。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-09 16:10:10
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄今日新增4例確診，其中3例與家族群聚有關，2月4日晚間該家族有17人在楠梓住家聚餐，其中就有案19380、19381、19382確診，分別為20多歲即兩位10多歲的男性，吃飯結束後，案19380、19381、19382和跟另一名親友，一起在密閉的房間內玩手遊和撲克牌；而案19380也曾在2月6日和其他4名友人用餐，其中案19401也確診，但兩人的CT值分別為16.6和26.9，可見並非同一波段感染。
潘炤穎說，案19380曾在2月6日晚間7點到億品鍋高雄仁武店和案19401一起聚餐吃火鍋，2月7日上午9點45分則曾到家樂福新楠店；案19381則曾在2月2日到大樹區吉林海產店用餐，2月5日上午曾到大樹老鄉牛肉麵，中午之後就到大樹區的義大世界逛街，陸續到過義大世界裡的全家便利商店、1F鞋區、國賓影城、麥當勞、SKECHERS鞋店購物。