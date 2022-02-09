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哄嫩妻耍浪漫變驚悚墜馬　70歲張紀中被爆磕石頭暈倒

▲大製作人、導演張紀中（右）帶嬌妻海邊浪漫騎馬曬恩愛，沒想到大逆轉被爆墜馬受傷。（翻攝抖音畫面）
▲大製作人、導演張紀中（右）帶嬌妻海邊浪漫騎馬曬恩愛，沒想到大逆轉被爆墜馬受傷。（翻攝抖音畫面）

記者洪敏祥/綜合報導

2022-02-09 16:03:46｜2022-02-09 16:15:13

70歲知名製作人、導演張紀中近日在社交平臺上更新一則動態，發送視頻，豪氣寫下：與你縱橫山海，颯踏流星；與你自在逍遙，操持俗事；與你盡情馳騁，慷慨以赴。 家，便是我們闖蕩的天涯。他更和小31歲的妻子帶兒子在海邊騎馬，原本以為浪漫幸福，沒想到今天被爆料劇情逆轉，張紀中竟為了哄嬌妻，墜馬撞到石頭，當場流血暈了過去。

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據大陸媒體透露，爆料人正是張紀中的助理，當時張紀中和小31歲的妻子杜星霖在三亞度假，為了讓妻子開心，70歲高齡的張紀中特意陪妻子營造浪漫氛圍，兩人帶著兒子雙雙在海邊騎馬。

▲張紀中（右）深情地注視者換穿白洋裝的嬌妻。（翻攝抖音畫面）
▲張紀中（右）在發出的視頻中深情地注視換穿白洋裝的嬌妻。（翻攝抖音畫面）

在原本發出的視頻中，只見張紀中頭戴著漁夫帽，穿一件黑色襯衫，容光煥發。嬌妻杜星霖則穿著專業的騎馬服，相當帥氣，這對老少配修成正果，兩人常打情罵俏相當恩愛，這回騎馬暢遊，2人臉上洋溢著笑容，非常開心。 小兒子也像媽媽一樣穿著騎馬服，坐在白色馬匹上看著爸爸，非常可愛。

杜星霖後來換上上純白色連衣裙，讓海風吹拂秀髮，雖是2個孩子的媽，仍顯得優雅散發溫婉的魅力。 張紀中抱著兒子站在旁邊，溫柔注視嬌妻。 沒想到，視頻是賣老命換來的浪漫假象，張紀中經紀人爆料，他後來從馬上摔下來，而且頭部磕到了石頭，當場流血暈了過去，隨後被工作人員緊急送往醫院治療。不得不說，張紀中為了哄妻子，真的太拼了。目前張紀中的傷勢，該助理沒有透露。但張紀中已經70歲了，這是賣老命曬恩愛啊，不僅引起網友熱議論，還有網友意有所指的留言「嬌妻背地竊喜」

▲杜星霖和張紀中在抖音平台有493萬粉絲，經常上傳恩愛視頻。(圖／翻攝新浪視頻)
▲杜星霖和張紀中在抖音平台有493萬粉絲，經常上傳恩愛視頻。(圖／翻攝新浪視頻)
但令人疑惑地的是曬出騎馬視頻後，張紀中的社交賬號仍在持續更新，2月8日上午杜星霖還曬出了自己與張紀中混血兒子的搞笑視頻。杜星霖是張紀中的第三任妻子，比張紀中的大女兒還小4歲，張紀中娶了杜星霖後，3年生下2胎，杜星霖透露張紀中不是一般老頭子，「他的精力體力和活力真的比很多年輕人好，也比我好。」


 

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